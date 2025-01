Denuncian que un puma habría atacado a mascotas en condominio de El Arrayán en Lo Barnechea

21 en. 2025 - 10:23 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de martes, vecinos del sector El Arrayán, en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, denunciaron el avistamiento de un puma que habría atacado a algunas mascotas de las viviendas del sector.

De acuerdo a lo consignado por el matinal de Chilevisión, el animal salvaje fue visto en el condominio Quebrada los Quillayes, lugar en el que varios vecinos han podido apreciar al puma rondando por los patios de las casas, además de sus huellas.

"Me encontré a mi perrita toda herida"

Un vecino del sector llamado Israel comentó al citado medio que encontró a su mascota herida durante la mañana de lunes, aparentemente,por el puma. "Tengo cuatro mascotas y cuando les fui a dar comida me encontré a una perrita toda herida, le agarró la pura cabeza. Ese no fue el ataque de otro perro, porque me dejó a mi perrita para la historia", lamentó.

Israel contó que su perrita de raza pastor ganadora fue operada de urgencia porque "estaba toda tajeada. Se supone que ahora la vamos a trasladar, peor está 50 y 50 (entre la vida y la muerte)".

Tras ello, "vinieron los del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), pero dijeron que necesitaban algo más concluyente (para actuar). El problema es que no hay videos de cámaras de seguridad en esa parte. El puma ayer -lunes- andaba en otra casa y un conserje lo vio desde la semana pasada", aseguró.

"Yo le comenté al SAG que tengo cinco niños y me dijeron que hay que tener precaución (...). Les mostré las heridas de mi perra y me dijeron que era puma, pero necesitan fotos para poder buscarlo", añadió.

Según declararon otros vecinos, aparentemente, se trataría de un puma con su cría, los que posiblemente hayan estado en búsqueda de comida. Cabe consignar que el sector El Arrayán se encuentra en plena precordillera, en una zona en el que es habitual que vivan pumas.

¿Qué hacer si me encuentro un puma?

Según ha informado el SAG en otras ocasiones, el puma por lo general no es agresivo ni ataca a humanos, aunque en caso de encontrarse con un puma debe seguir las siguientes recomendaciones: