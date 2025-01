Camioneta queda incrustada en una casa tras escapar de fiscalización en Lo Prado

17 en. 2025 - 10:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito se produjo la mañana de este viernes en la comuna de Lo Prado, en la Región Metropolitana, luego de que una camioneta chocara contra el frontis de una casa tras escapar de una fiscalización.

Por motivos que se desconocen, el vehículo evitó el control de las autoridades y se dio a la fuga por varias cuadras, hasta que golpeó fuertemente a un automóvil y después impactó a una vivienda, destruyendo por completo su antejardín.

Ocupantes de los dos vehículos resultaron heridos

En la camioneta iban a bordo una madre y su hijo, quienes serían trabajadores de una feria que antes habrían estado comprando cajas de tomates en Lo Valledor, las cuales se terminaron desparramando al momento de la colisión.

Los ocupantes fueron trasladados hasta un centro asistencial para atender sus lesiones, mientras que el conductor del otro vehículo que fue chocado también resultó herido.

Un amigo de la víctima conversó con Meganoticias y explicó que el accidente ocurrió mientras "andaba en su ruta trabajando, es supervisor de supermercado".

"Me llamó shockeado, me dijo 'me chocaron, me chocaron, me hicieron tira el auto' y se cortó la llamada. Me vine inmediatamente de Ñuñoa para acá, y cuando llegué estaba tirado en el suelo, lo estaban estabilizando, tenía una pierna herida", relató.

"Sentí el estruendo, pensé que venía un terremoto"

Al interior de la vivienda afectada se encontraba la dueña de casa junto a su madre y hermana. "Sentí el estruendo muy fuerte, yo pensé que venía un terremoto, pero cuando vi el furgón adentro fue horrible", expresó la mujer.

"Fue el susto más grande que hemos tenido. Siempre ha habido choques aquí, pero esta vez fue muy grande", sostuvo, agregando que justo se disponían a tomar desayuno cerca del antejardín. Afortunadamente, no ocurrió, por lo que ninguna persona resultó herida.