"Te voy a matar, perro...": Hombre fue apuñalado cinco veces por su propio hijo en plena vía pública de Cartagena

17 en. 2025 - 10:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven de 17 años quedó preso luego de propinarle cinco puñaladas a su propio padre en la comuna de Cartagena, en la región de Valparaíso. El agresor, que tenía una orden de alejamiento de su progenitor, fue formalizado por el delito de parricidio frustrado.

Los antecedentes del caso

El hecho ocurrió al momento en que la víctima de 41 años finalizaba su jornada de venta de helados en Playa Chica de Cartagena. Fue entonces cuando, al momento de acercarse al paradero para volver a su residencia en San Antonio, recibió un repentino golpe por la espalda.

Tras ser atacado, se volteó y se percató de que se trataba de la actual pareja de su ex, quien tenía la intención de volver a agredirlo, y que además estaba acompañado por su propio hijo, quien portaba un arma blanca.

A través de una declaración, la víctima detalló que "se me tira con un cuchillo en la mano y me apuñaló en reiteradas oportunidades, diciendo 'te voy a matar, perro ctm'. Siempre que me ve, me agrede".

Luego de ser apuñalado en cinco ocasiones, el hombre cayó al suelo cubierto de sangre y Carabineros que hacían rondas tuvieron que acercarse para evitar que pasara a mayores, informó El Lider de San Antonio.

La detención del hijo de la víctima y su formalización

La víctima del ataque fue trasladada de urgencia al consultorio de Cartagena y después al hospital Claudio Vicuña, mientras que los funcionarios policiales procedieron a detener al joven y a su padrastro.

El hijo del hombre agredido fue formalizado por el delito de parricidio frustrado y desacato. En la audiencia, la fiscal pidió que fuera puesto en internación provisoria y el juez ordenó finalmente que fuera enviado a un centro cerrado de Mejor Niñez.

Por otra parte, el padrastro que golpeó por la espalda a la víctima quedó en libertad, con la prohibición de acercarse a ella.

Cabe destacar que el abogado defensor del joven explicó que lo atacó al haber recibido, presuntamente, maltratos por parte de su padre. Asimismo, argumentó que las lesiones no lo dejaron en riesgo vital, lo que fue insuficiente para el juez, quien remarcó que había antecedentes suficientes para acreditar el delito de parricidio frustrado y desacato.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Policial