Informe de la PDI revela que Monsalve pidió no tener escolta durante su viaje al Biobío

¿Qué pasó?

Mientras Manuel Monsalve se mantiene en prisión preventiva por la denuncia de violación y abuso sexual en contra de una subordinada, se dieron a conocer nuevos antecedentes que revelan detalles inéditos del viaje que realizó el exsubsecretario a la región del Biobío el 16 de octubre, dos días después de ser denunciando y un día antes de que el caso saliera en la prensa.

De acuerdo a una publicación de Ex-Ante, un oficio enviado el 10 de enero por la jefatura nacional de gestión estratégica de la PDI a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga el Caso Monsalve señala que la exautoridad pidió no tener escolta durante aquel viaje.

¿Qué dice el informe de la PDI?

Según indica el informe policial, funcionarios de la PDI recogieron a Monsalve en Santiago a las 2 de la madrugada del miércoles y lo llevaron hasta su domicilio particular en la comuna de Chiguayante a las 6:57 horas, para que así pudiera informarle personalmente a su familia de su situación judicial.

"En ese punto, la entonces autoridad de gobierno solicitó prescindir del servicio de escolta, indicando que se comunicaría con dicho personal en caso de ser requerido", indica el documento.

Pasadas unas 24 horas, los escoltas de Monsalve pasaron a recogerlo a la misma vivienda a las 7:30 horas del jueves, "para trasladarlo a la sección aeropolicial de Carabineros de Chile en la ciudad de Concepción, donde a las 8.15 horas abordó un vuelo institucional de Carabineros con destino a la Región Metropolitana". Ese día, Monsalve renunció.

Un detalle relevante del informe señala que no existieron "más desplazamientos con dicha exautoridad en la Región (del Biobío)", lo que descarta que Monsalve se haya contactado con familiares de la víctima, que es de Curanilahue, al menos con la presencia de sus escoltas. No obstante, los diputados buscan establecer qué hizo el exsubsecretario las 24 horas que no tuvo compañía policial.

Diputados acusan inconsistencia entre los informes

Este informe es el segundo que se presenta a la Comisión Investigadora de diputados, pues en noviembre pasado ya se había entregado una bitácora del viaje de Monsalve, sin embargo, dicha información fue considerada insuficiente por los parlamentarios.

Al comparar ambos informes, la bancada de RN informó que existe una inconsistencia en la bitácora sobre el día que Monsalve regresó a Santiago, pues en el primer documento se indica como hora de partida las 6 am y la llegada al aeropuerto a las 8.10 am, con 56 km recorridos.

No obstante, la distancia entre su domicilio y el aeropuerto solo es de 12 kilómetros (entre 12 minutos a 18 minutos). En su segundo informe, la PDI informó que la hora de salida de la casa fue a las 7.30 am y no a las 6 am.

