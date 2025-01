Kakebo: El método japonés que te ayudaría a ahorrar parte importante de tu sueldo

14 en. 2025 - 11:04 hrs.

Hay veces que ahorrar es difícil por toda la cantidad de gastos que se deben realizar mensualmente. Estamos hablando del pago de cuentas, colegiaturas, alimentación, planes de salud, entre otros.

Sin embargo, siempre es bueno ingeniárselas para poder guardar dinero, el cual puede servir para algún viaje que se quiera realizar o hacer alguna compra en específico a futuro.

Si al día de hoy estás buscando la manera de poder ahorrar dinero de una manera óptima, te contamos que hay varias formas de hacerlo, dependiendo de tus ingresos.

Una de ellas es con los depósitos a plazo, aunque también existe la denominada regla del 50-30-20. A ellas se suma un tradicional método japonés llamado Kakebo, que quizás desconozcas.

¿Qué es el Kakebo?

El origen del Kakebo (se pronuncia "kakiboh") data de 1904, según Fumiko Chiba, quien es autora del libro "Kakeibo: El arte japonés de ahorrar dinero", informa la BBC.

Chiba reveló en este libro que la creadora de este método es Hani Motoko, una periodista japonesa (que es considerada la primera mujer en ejercer su profesión) que intentó buscar la fórmula para que las esposas pudieran manejar la economía de la familia de una forma eficaz.

La autora del libro destacó que este método le daba el "control" a las mujeres del hogar sobre las decisiones financieras.

Kakebo: Así funciona el método de ahorro japonés

El método Kakebo tiene una similitud con la regla del 50-30-20, ya que está destinado a separar tu dinero de acuerdo a distintas categorías.

Aquí es cuando aparecen los ingresos (salario, rentas y pensiones), gastos esenciales (vivienda, transporte, comida y medicinas), ocio (restaurantes, compras personales y gimnasio) y extras (regalos y viajes).

La idea del Kakebo es analizar en cuántas cosas has utilizado tu dinero durante el mes y así sacar tus propias conclusiones, las que te pueden llevar a prescindir de ciertos gastos que no son fundamentales. Para eso es necesario apuntar todos tus gastos diarios o semanales según cada categoría (ocio, pagos esenciales, rentas, etc).

A fin de mes será necesario restar ingresos menos gastos y luego deberás hacerte las siguientes cuatro preguntar, las cuales te ayudarán a evaluar cómo utilizas tu dinero:

¿Cuánto dinero has podido ahorrar?

¿Cuánto dinero hubieses querido ahorrar?

¿Cuánto dinero estás gastando en verdad?

¿Qué cambiarías el mes siguiente para mejorar?

Una vez que las respondas las interrogantes, deberás poner énfasis en cuáles son los gastos de los que puedes deshacerte y los que son imprescindibles. En concreto, Kakebo permitirá aprender a mejorar tus finanzas según tu propio consumo.

Chiba, por último, indica en su libro que con el método Kakebo bien aplicado, es decir, donde vayas anotando manualmente cuáles son tus gastos, te permite ser más consciente del dinero que tienes y te permitiría ahorrar hasta un 35% de tu sueldo, aunque esto siempre dependerá de tus ingresos y los egresos fijos que tengas.

Todo sobre Finanzas Personales