"Fue de picao, por la pelota": Testigo relata cómo inició la balacera en partido de fútbol que terminó con niño de 11 años muerto

14 en. 2025 - 09:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un testigo de la fatal balacera que terminó con la muerte de un menor de 11 años y un adulto herido de gravedad -hecho ocurrido durante un partido de fútbol la noche del lunes en la comuna de Peñaflor, en la Región Metropolitana-, entregó detalles de los minutos previos a los disparos.

El hombre, quien se encontraba presenciando el encuentro deportivo al momento del ataque, aseguró que solo fue una persona la que percutó los disparos y que todo comenzó tras una riña durante el juego entre el agresor y el adulto lesionado.

"Fue de picao, por la pelota"

"Fue solamente una persona la que atacó, no hubo un cruce de balas ni nada por el estilo. Fue un partido de fútbol en donde estaban jugando, se pelearon, se acercó toda la gente a ver la pelea, todos los niños", comenzó señalando el testigo.

La riña se tornó cada vez más violenta, al punto que "el compadre saca una pistola y empieza a disparar a mansalva. Al que le llegó, le llegó nomás. Pudiera haber sido dos, tres, cuatro personas más heridas, pero le llegó a dos personas nomás".

Respecto al motivo de la pelea, el hombre explicó que "fue de picao, por la pelota. Por el juego de la pelota, nada más que eso. Él estaba participando en el partido. Se enojó porque... hubo una patada, por ahí tiene que haber sido el conflicto, si el conflicto no venía de antes, si el conflicto empezó ahí".

De acuerdo a su versión, los disparos iban dirigidos al adulto herido que permanece en el hospital, quien también participaba del partido. Sin embargo, aclaró que "el compadre disparó a mansalva, disparó nomás. O sea, le llegó al niño, pero le podría haber llegado a cualquiera. Incluso nosotros estábamos aquí sentados en los banquillos, estábamos todos ahí sentados".

Acusan tardía intervención de Carabineros

"Carabineros llegó a la hora después. Como 50 carabineros llegaron ahí y no hicieron nada", acusó. Asimismo, se refirió al allanamiento que realizó personal policial en el domicilio del atacante: "No sé a qué hora fueron, pero temprano no fueron. Cuando el compadre estaba ahí, no fueron a allanar la casa".

"Yo hablé con Carabineros y dicen que fueron a la casa, le preguntaron al papá, pero nada más. Carabineros lo que hizo fue proteger la casa", afirmó, agregando que al agresor es conocido en el barrio. "En el sector lo conocen todos, lleva más de un año viviendo aquí esa persona. Creo que venía huyendo de Maipú", contó.

Sobre la violencia del ataque, manifestó que "no nos sorprende tanto, porque siempre hay balaceras, siempre hay conflictos en este sector. El problema es que aquí no llega Carabineros. No llega. Carabineros llega a las dos o tres horas después que pasó todo".