El desesperado llamado de la nieta de María Ercira a 8 meses la desaparición: "Si alguien vio algo hable ahora ya"

13 en. 2025 - 18:10 hrs.

¿Qué pasó?

A ocho meses de la desaparición de María Ercira Conteras, adulta mayor de 86 años, a la que se le perdió el rastro en un restaurante de Limache el 12 de mayo de 2024, su nieta, Natalia Hernández, pidió ayuda a quien tenga alguna información de su abuela.

La joven lanzó una larga reflexión respecto al misterio que envuelve a abuela desaparecida en el restaurante "Fundo las Tórtolas" mientras almorzaba con su familia para el Día de la Madre, y de paso lanzó críticas hacia la investigación.

¿Qué dijo la nieta de María Ercira?

A través de una publicación en su cuenta de TikTok, Natalia Hernández sugirió que "hay personas que han guardado silencio (eso yo no lo sé a ciencia exacta, solo lo creo porque pienso que en un día así de connotado es imposible que nadie haya visto nada) y que podrían ayudar en esta investigación".

Ante ello, la joven señaló "mi esperanza está puesta en personas que han estado guardando silencio (...). Por eso es importantísimo que si alguien vio algo, hable ahora ya!!! Todos sabemos que ingresó al restaurante, las cámaras la muestran entrar, pero nada indica que haya salido de ahí".

Natalia explicó que la PDI se ha centrado en investigar a la familia y un par de personas que trabajan en el fundo, sin embargo, aseguró que hay "quienes aún no entregan testimonio….si vio algo hable!!".

Las críticas a la investigación

En el posteo, Natalia también se sinceró diciendo: "¿Qué más hacer? Esa es la pregunta que me hago y que le hice también a la PDI. Se ha hecho prácticamente de todo (aún falta) y lo que no se hizo, como revisar las cámaras de la noche o cercar el sitio del suceso, ya no se puede hacer".

La nieta de María Ercira aseguró que las grabaciones de la noche en que desapareció su abuela ya se borraron, aunque recalcó que aún hay diligencias que se pueden hacer, "y se debería cambiar el 'pueden' por el 'deben hacer', para compensar al menos lo que ya no se hizo".

Natalia comentó que espera que brigadas internacionales de Derechos Humanos participen en la búsqueda de su abuela y que se utilice también una máquina de reconocimiento que "dijeron que era carísima, aunque una persona no tiene precio", esgrimió.

María Ercira

Además, lamentó que sigan investigando la hipótesis de un accidente, pues como familia piensan que hubo intervención de terceros en la desaparición. "Hay aristas que no se han tocado y es ahí donde se tiene que poner el foco. No se puede seguir dando vueltas en círculo", apuntó.

"Nada justifica la desaparición de alguien"

Por último, Natalia sinceró que "tengo temor que terminando de declarar las últimas personas que son sujeto de interés, lo único que quieran sea cerrar el caso (...) Si este caso se cierra, no solo perderemos nosotros, su familia, sino que sería una pauta para más casos como el de Tomacito (Tomás Bravo), Matute".

"Mientras existan opciones de encontrarla, se debe hacer lo posible. Nada justifica la desaparición de alguien, casos en el aire dan cabida a más casos inconclusos y a que se normalicen situaciones que no nos tienen que parecer ajenas", concluyó.