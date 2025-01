Polémica por casa de Allende: Maya Fernández descarta renunciar al gabinete, pero reconoce que "el proceso no fue bien llevado"

08 en. 2025 - 17:19 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Defensa, Maya Fernández, se refirió la tarde de este miércoles a la fallida compra que el Estado pretendía hacer de la casa de su abuelo y expresidente de la República, Salvador Allende, y que terminó con la renuncia de su par de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.

La polémica surgió a raíz del evidente conflicto de interés que existía en la celebración de este contrato, ya que la Constitución impide este tipo de acuerdos entre ministros y parlamentarios con el Estado.

En ese contexto, la ministra, quien ha sido foco de críticas por parte de la oposición, reconoció que hubo errores en el proceso para que el inmueble de su familia pasara el fisco, cuyo precio había sido fijado en cerca de $930 millones, sin embargo, descartó renunciar al gabinete.

"Jamás he recibido un peso por esta casa"

"El viernes, el Gobierno tomó la decisión de no continuar con el proceso de adquisición de la casa de Guardia Vieja (932, en Providencia), la casa de mis abuelos, una casa histórica, un monumento, donde ha ocurrido parte de la historia de Chile”, partió diciendo.

La autoridad aseguró que como familia han apoyado esa decisión y recalcó que "este proceso, que llevaba varios pasos, no fue concluido, por tanto, no se adquirió la vivienda, con lo cual no hubo traspaso de ella. Quiero ser enfática en que nunca ha habido traspaso de recursos, eso no ha ocurrido".

"Yo jamás desde que murió mi madre y yo heredé con mi hermano lo que le correspondía a ella, jamás he recibido un peso por esta casa. Quiero decirlo, creo que es importante. Esto tiene que ver con mi historia, con la historia de mis abuelos", agregó.

"El proceso no fue bien llevado"

Así mismo, indicó que en su rol de secretaria de Estado "no podía estar involucrada en el proceso y por eso se hace un patrocinio, un mandato a un abogado, quien llevó adelante todo el procedimiento, que tenía que ver con aspectos técnicos o con cosas propias de la casa".

"Nunca participé en reuniones, porque no corresponde, como tampoco estuvo involucrado el equipo de Defensa, porque no corresponde", expresó.

Posteriormente, reconoció que "uno siempre, ya lo ha hecho parte del Gobierno, ha reconocido que el proceso no fue bien llevado, lo cual yo lo lamento", y recalcó que "siempre uno se tiene que hacer una autocrítica respecto a los procedimientos".

Maya Fernández descartó renunciar al gabinete

Consultada sobre si ha estado entre sus opciones renunciar al gabinete, Fernández fue enfática en señalar que "yo estoy acá porque me ha nombrado el Presidente de la República y estaré hasta el momento que él lo decida".

Cabe destacar que horas antes, la ministra de Defensa había recibido el respaldo de La Moneda, luego que la titular de Interior, Carolina Tohá, asegurara que su par cuenta con la confianza del Presidente Gabriel Boric.

"La ministra está en el cargo porque tiene el respaldo y la confianza del Presidente", dijo la jefa de gabinete en un punto de prensa en Valparaíso.