"Menos balas, más seguridad": Trabajadores del Hospital Padre Hurtado inician paro por graves hechos de violencia

07 en. 2025 - 16:09 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, funcionarios del Hospital Padre Hurtado, ubicado en la comuna de San Ramón, Región Metropolitana, iniciaron una paralización indefinida con el objetivo de exigir mayores medidas de seguridad en el recinto médico.

Las diferentes asociaciones de trabajadores paralizaron sus actividades habituales bajo la consigna "menos balas, más seguridad". De todas maneras, anunciaron que atenderán a los pacientes de urgencia por riesgo vital y a los que ya se encuentran hospitalizados.

Los hechos de violencia que gatillaron el paro

Andrea Yáñez, presidenta de la Asociación de Funcionarios N° 3, aseguró que esta problemática "no es de ahora, sino que son incidentes de hace mucho tiempo (...). Ante esta situación realizamos una asamblea masiva en donde se definió la paralización indefinida. Teníamos una reunión con el delegado presidencial el 16 de enero, por lo que solicitamos que se adelantara para tomar soluciones concretas".

En la misma línea, el propio director del hospital, Fernando Troncoso, afirmó que "los funcionarios de este hospital habitualmente están expuestos a muchos riesgos en su llegada y en la atención, por lo tanto, esto solo es la gota que rebasó el vaso".

En concreto, el pasado sábado en la noche, un paciente agredió con un arma blanca a un carabinero que estaba de turno en el hospital, quien tuvo que ser asistido y recibió 16 puntos. También, la noche del lunes se registró una encerrona afuera del recinto médico que incluyó disparos que llegaron al hospital. "Son cosas que pasan habitualmente y por eso pedimos mayor respaldo", afirmó el director.

Asimismo, Tixia Córdoba, enfermera de la urgencia pediátrica y presidenta de la Fedeprus Metropolitana, argumentó que "nosotros no queríamos llegar a este paro, pero esto no es antojadizo, lamentablemente es la manera de hacer un llamado de atención a las autoridades".

Las medidas para mejorar la seguridad en el hospital

La paralización surtió un rápido efecto, pues el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, detalló que se reunió con las asociaciones gremiales para acordar nuevas medidas de seguridad en el hospital.

"En la reunión de antes de Navidad (19 de diciembre) acordamos una agenda con los trabajadores y hemos venido cumpliendo todos y cada uno de los compromisos suscritos (...). Sin embargo, lo cierto es que en las últimas semanas hemos tenido nuevos hechos de agresiones experimentadas por los funcionarios, que se ha traducido en un incremento del estrés y angustia de estos".

Por ese motivo, Durán prometió que, a partir de ahora, habrá un punto fijo con dos funcionarios de Carabineros en el sector de urgencia del hospital especialmente en la tarde y noche, además de una patrulla con dos carabineros más en el exterior, junto a una patrulla más que se moverá por el sector. Aparte de ello, en el sector se instalará prontamente un nuevo cuartel PDI.

Con dichas promesas, ahora serán los propios trabajadores quienes definirán si deponen el paro o no este mismo martes, aunque Tixia Córdoba sinceró que espera que las medidas se cumplan, pues "no es la primera vez que nos prometen, la gente ya no confía porque es difícil cuando te han fallado tantas veces".

