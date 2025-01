"He perdido a mi mamita": Senador Flores expresa su dolor tras muerte de su madre y aborda reforma de pensiones

04 en. 2025 - 18:43 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado 4 de enero, el senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, comunicó y lamentó la muerte de su madre ocurrida durante la madrugada de la presente jornada.

Además, en sus declaraciones aprovechó para referirse al proyecto de reforma de pensiones enviando un mensaje a parlamentarios oficialistas y de oposición.

¿Qué dijo el senador Flores?

El parlamentario comenzó declarando que "no sé si será prudente o imprudente, pero el día en que deje de decir lo que pienso abandono la política, y en ese contexto, debo decir lo que pienso".

Respecto a lo anterior, sostuvo que "hace apenas un par de horas he perdido a mi mamita, estuvimos acompañándola durante varios días, entre Pascua y Año Nuevo, estuvimos en eso, sin agenda, pido disculpas por haberme ausentado de una serie de actos, pero la familia es siempre lo primero".

"Hoy mi mamita se fue con una pensión de mierda, como tantas otras personas, adultos mayores, que después de toda una vida laboral de mucho esfuerzo, y en algunos casos, reconocimiento, terminan empobrecidos", precisó.

"¿Cómo no habrá un poquito de humanidad entre nosotros los políticos? ¿Cómo no podremos ponernos de acuerdo? (...) Le pido a los parlamentarios del oficialismo que no se desmonten, no se bajen de este carro, porque si no no vamos a tener en este Gobierno una reforma previsional y en el otro probablemente tampoco (...) seamos un poquito más empáticos con la gente que se nos muere con pensiones miserables", concluyó.

Todo sobre Reforma Pensiones