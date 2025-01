Mueblista chileno ahora ensambla autos Audi en Alemania: La historia de cómo llegó a la lujosa marca automotriz

03 en. 2025 - 10:05 hrs.

De ser mueblista a desarrollar prototipos para Audi. Ese fue el radical cambio laboral que tuvo Erick Sigel, un chileno de 60 años, oriundo de Victoria, en la región de La Araucanía, que hoy está radicado en Heilbronn, Alemania.

Su pasado como mueblista en nuestro país quedó atrás hace varios años, cuando decidió emprender rumbo a Europa, donde se reinventó y estudió la carrera de Construcción de Vehículos y Carrocerías. Esos estudios no le tomaron mucho tiempo, pues un año se dedicó netamente a lo teórico y el siguiente fue una mixtura entre la teoría y la práctica laboral.

Las complicaciones de su llegada a Europa

El chileno hizo el primer año de teoría como mecánico y en el segundo trabajó en un taller de reparación. Sin embargo, no estaba del todo satisfecho, porque en la práctica sintió que esa especialidad no lo llenaba.

Por cosas del destino, cerca de su fuente de trabajo había una empresa que se dedicaba a las carrocerías. Todas las mañanas veía cómo llegaban las grúas con los autos desarmados, para luego repararlos y entregarlos totalmente operativos.

"Estaba fascinado con todo el tema de la carrocería. La persona que estaba a cargo de mi práctica se dio cuenta de que no estaba conforme con lo que estaba haciendo, así que me recomendó cambiar de carrera y eso fue lo que hice", comentó Sigel a LUN.

El camino no estuvo exento de complejidades, como por ejemplo la barrera idiomática del alemán. Al respecto, Sigel contó que "las primeras clases no entendía nada. Hubo una compañera que me ayudó mucho a entender y el día a día te va perfeccionando".

¿Cómo logró trabajar en Audi?

Tras egresar, empezó a trabajar en una fábrica de buses diseñados para viajes largos."Reparábamos los chocados y los entregábamos como nuevos. En ese tiempo vivía con lo básico. A la par, empecé a comprar autos viejos; los vendía y con eso también podía tener algo de dinero extra", detalló.

Con años de carrera, un curriculum más robusto y con cartas de recomendación entre medio, logró llegar a Audi. En 2002 obtuvo la maestría en carrocería: "Hacemos todo el ensamblaje de piezas de las nuevas versiones de la marca. Una vez que está todo en orden, comienzan a trabajar en el equipo eléctrico, los técnicos de motores, de ejes. Nuestro rol es ver que las puertas pasen o que los vidrios entren", relató.

Respecto a las remuneraciones, precisó que "hay sueldos por categoría. Están quienes tienes estudios técnicos y después están los profesionales". Especificó que en la escala técnica, lo que más se puede llegar es una escala 12, que puede alcanzar los 100 mil euros al año, poco más de $103 millones chilenos, según el cambio actual.