"Use audífonos": Nuevamente viraliza salvavidas que da batalla contra los parlantes y otros actos imprudentes en la playa

¿Qué pasó?

Al igual que el año pasado, nuevamente se hizo viral un video de un salvavidas que a través de un megáfono hace un llamado a los bañistas para que se comporten durante su estancia en la playa, dando una fuerte batalla contra el uso de parlantes y otros actos imprudentes.

El registro fue captado en la playa Los Molles, ubicada en la comuna de La Ligua, región de Valparaíso, mismo lugar donde en el verano de 2024 fue grabado el salvavidas Robinson Riveros.

El video de salvavidas en Los Molles

Cuando se trata de la música en el balneario, el salvavidas no deja ninguna alternativa, recalcando que no se permiten parlantes grandes, chicos, ni medianos. La única opción que da para quienes quieran escuchar alguna melodía es usar audífonos.

También entregó instrucciones a los padres, recordando las marejadas que están presentes en la costa, por lo que los niños no pueden estar muy adentro de mar. Además, entrega una recomendación a quienes están regresando de las fiestas, apuntando a que el consumo de alcohol puede estar acompañado de comportamientos erráticos, que podrían generar algún accidente.

"Use audífonos"

"Está prohibido tomar en la playa chiquillos, por favor. El estado etílico para mañana, no meterse al mar, mejor se queda en la casita", aseveró el salvavidas.

"No traiga parlantes. Para la fiesta de la mañana, la fiesta hasta la madrugada, pero a la playa no traiga parlantes, por favor. Ni parlantes grandes, ni medio parlantes, ni parlantes chicos que se puedan conectar con el celular. Si quiere escuchar música, use audífonos", recalcó.