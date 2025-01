Caso Convenios: Diputado Ojeda queda en prisión preventiva tras ser formalizado por delito de fraude al fisco

03 en. 2025 - 12:59 hrs.

¿Qué pasó?

En el Juzgado de Garantía de Temuco fue formalizado el diputado desaforado Mauricio Ojeda por los delitos de fraude al fisco reiterado, cohecho, soborno y lavado de activos, debido a la transferencia de $730 millones a las fundaciones Folab y Educc. La causa corresponde a la arista "Manicure" del llamado "Caso Convenios".

En la audiencia, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para el legislador, lo que fue acogido por el tribunal, por lo que el legislador deberá cumplir la medida cautelar en la cárcel de Temuco durante los 30 días fijados para la investigación.

¿Qué dijo la Fiscalía?

Sobre los antecedentes que apuntan que el diputado tenía interés de ganar dinero con sus actos, el fiscal Roberto Garrido señaló que "hay varios antecedentes, no sólo las declaraciones de los testigos, de los coimputados, las conversaciones telefónicas, los servicios de mensajería, pero también los registros bancarios que dan cuenta de la fundación hasta las cuentas del diputado de personas allegadas a él".

"Nos parece que eso demuestra que él recibió devoluciones de dinero que venían directamente de fondos fiscales, es decir, de fondos que se habían transferido desde el Gobierno regional a esta fundación, que no era de la fundación eran fondos del gobierno regional, y con esos fondos se le pagó al diputado Ojeda los préstamos que él había realizado, más los intereses que él había cobrado, y él sabía que eso iba a ocurrir", sostuvo.

La investigación contra el diputado Ojeda

Las transferencias de $730 millones que están siendo indagadas corresponden a fondos que estaban destinados a la capacitación de mujeres en áreas de peluquería y manicure, pero, según el Ministerio Público, dichos servicios no fueron prestados.

El pasado jueves, previo a la formalización, el diputado había manifestado que "estamos muy tranquilos, muy confiados en lo que esto va a terminar, que es que se sepa toda la verdad".

"Yo creo que he dado muestra suficiente durante toda mi trayectoria pública, y también privada, de que jamás en la vida le he fallado en ningún sentido a ninguna persona, en temas que tenga que ver con el asunto de probidad. Así que la gente que me conoce no tengo que darle ninguna explicación porque efectivamente saben la persona que soy", aseveró.

"A aquellas personas que votaron por mí sin tener ese contacto diario, permanentemente, lo único que les puedo decir es que es aquí, en los tribunales donde nos vamos a encargar de demostrar la gran cantidad de mentiras, cambios de versiones, filtraciones descontextualizadas que existen para dañar finalmente la imagen de una persona que lo único que ha querido hacer es tratar de apoyar, ayudar y ha hecho su trabajo", agregó.

Además, sostuvo que "no vamos a negar ningún tipo de hecho, porque las cosas en las que yo he actuado no constituyen ningún tipo de ilícito".

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

