Gira "On Tour" a Córdoba: La Cisterna autorizó viaje a concejales a tres semanas de dejar sus cargos post elecciones

02 en. 2025 - 10:38 hrs.

Córdoba, Argentina. Ese fue el destino del último viaje que hizo un grupo de concejales de La Cisterna a tan sólo dos semanas de dejar sus cargos por el cambio de mando municipal. El motivo del periplo -financiado con recursos municipales- era participar de una gira técnica sobre economía circular.

La capacitación fue impulsada por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la invitación se extendió a todos los municipios del país. La participación tenía un valor de $950 mil, sin contar traslado ni estadía. Todo lo anterior debía ser financiado por las propias municipalidades.

En el caso de La Cisterna, el organismo comunal a cargo de Joel Olmos (AH) desembolsó recursos municipales para que seis de los ocho concejales asistieran. Hasta ahí, todo bien, pues se trata de una acción permitida por ley.

No obstante, de los seis concejales de La Cisterna que participaron sólo dos resultaron electos en octubre, mientras que los otros perdieron las elecciones o simplemente no se podían repostular.

Aún así con ese antecedente sobre la mesa, se autorizó el gasto para que asistieran a la gira técnica entre el 18 y 22 de noviembre, a menos de un mes del cambio de mando municipal que fue el 6 de diciembre.

A juicio del abogado experto en transparencia, Alberto Precht, este tipo de viajes se trata de “una práctica que ha sido reprochada durante largo tiempo y que, de hecho, llegó a que en algún momento la Contraloría interpretara que los concejales no podían ir a este tipo de capacitaciones”.

Y es que, según explicó a Mega Investiga, “no se entiende que estas capacitaciones en el extranjero tengan una utilidad real para los vecinos que representan los concejos municipales”. Por lo mismo, remarcó que “estos antecedentes deberían ser presentados a la Contraloría (...) para saber si efectivamente hay alguna infracción a la probidad pública”.

Mega Investiga solicitó a la ACHM el listado de los demás asistentes a la gira técnica, pero hasta el cierre de esta edición no fue enviado.

Algunos medios trasandinos, en todo caso, publicaron imágenes de las actividades en las que se aprecia a los entonces concejales de La Cisterna.

En los registros también aparece el ex alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz. El otrora jefe comunal, según declaró a Mega Investiga, financió de forma particular el viaje, pues había renunciado a su cargo el 15 de noviembre, en miras de una carrera parlamentaria.

Autorización a cinco días del viaje

La Ley N°18.695 dispone que cada año las municipalidades puedan incorporar en el presupuesto municipal recursos destinados a financiar la capacitación -nacional o internacional- de concejales en materias relacionadas con gestión municipal.

Según el dictámen N°085355N16 de la Contraloría, puede entenderse por capacitación el “conjunto de actividades que tienen por objeto contribuir a la actualización y mejoramiento de los conocimientos y destrezas que los concejales requieren para el eficiente desempeño de sus labores”.

La gira técnica a Córdoba, en este caso, tenía como objetivo conocer el avance del desarrollo sostenible en esa ciudad mediante actividades presenciales e intercambio de experiencias, con el fin de “mejorar la gestión municipal”.

La invitación para los municipios comenzó a difundirse a fines de septiembre, cuando iniciaron también las inscripciones. Pero, recién el 13 de noviembre el concejo municipal de La Cisterna abordó la participación de los concejales.

Para eso se citó a una sesión extraordinaria online, que duró cuatro minutos y tenía como único punto en tabla la discusión de este viaje. En la ocasión, se aprobó por ocho votos a favor la asistencia de seis ediles a Córdoba: Marcelo Luna Campillay (PPD), Ximena Tobar Vásquez (PS), Jacob Osorio Henríquez (FA), Pamela Ruiz Pino (FRVS), Alejandro Urrutia Jorquera (PR) y Carola Espíndola Castro (FA).

De esa lista, sólo los dos últimos estarán presentes en el concejo municipal de La Cisterna para el período 2024-2028. En el caso de Jacob Osorio y Pamela Ruiz no resultaron electos en los comicios de octubre, mientras que Marcelo Luna y Ximena Tobar no podían repostular por la ley que limita la reelección.

La ex concejala Tobar, tras ser consultada por Mega Investiga, defendió su participación en la gira técnica. “Nosotros somos concejales hasta el último día del ejercicio de nuestro cargo”, aseguró, y agregó que todo el viaje estuvo amparado por el marco legal.

“Córdoba es una ciudad muy innovadora y tiene temas muy importantes en el reciclaje y otros temas que tienen que ver con eso medioambiental, que si no lo pudimos instalar ahora si me postulo y salgo reelecta, obviamente lo voy a poder aplicar. No es algo que va a quedar como en el aire”, insistió la edil, quien tendrá que esperar cuatro años para poder imponer las ideas que “aprendió” en Argentina.

En una línea similar, el otrora edil Marcelo Luna remarcó que su responsabilidad y derechos otorgados como concejal culminaron el 6 de diciembre, por lo que no existió “ningún sustento jurídico” que impidiera su asistencia a la gira técnica.

Además, sostuvo que ingresaron una solicitud para participar de la capacitación antes de las elecciones, pero que “en el municipio se atrasaron y por eso el cometido lo aprobaron el 13 de noviembre”.

Financiamiento municipal

El viaje contemplaba actividades entre los días 18 y 22 de noviembre con distintas instituciones, incluidos organismos municipales argentinos. El valor de participación que estableció la ACHM era de $950 mil, lo que incluía -según la convocatoria- gestión y desarrollo del programa de actividades, set de materiales de trabajo, registro audiovisual, traslados a visitas técnicas y una certificación.

Además de ese monto, se debía financiar el traslado y la estadía de los ediles. Mega Investiga consultó a la Municipalidad de La Cisterna cuánto desembolsó por cada concejal para este viaje. Sin embargo, el organismo liderado por Joel Olmos se limitó a responder que no tenía el detalle, y sólo confirmaron que la fuente de financiamiento fue municipal.

Agregaron que el monto desembolsado “está dentro del presupuesto general, los viáticos o capacitaciones de los concejales”.

Mega Investiga constató, mediante Ley de Lobby, que al menos en el caso del ex concejal Marcelo Luna se desembolsó un total de $2.457.947, los que se dividen en $950.000 por participación, $545.212 por costo de pasaje y $962.735 bajo la categoría “otros”.

El militante del PPD es el único que registra esta información en la plataforma de lobby, pese a que sea un requisito de la Ley N° 20.730. Según el reglamento, los concejales deben registrar todos los viajes realizados en el ejercicio de sus funciones; junto con especificar el destino, objeto, costo total y la fuente de financiamiento.

En el caso de los otros ediles, pese a que ya no ostentan ese cargo, aún no incluyen la gira técnica a sus registros, por lo que no se puede comprobar el gasto municipal de cada uno.

Viajes en la mira de la Contraloría

Los viajes realizados por concejales no han estado exentos de polémica. En algunas ocasiones, incluso, han sido investigados por la Contraloría.

En noviembre de este año, por ejemplo, el ente fiscalizador cuestionó viajes realizados con fondos públicos por cuatro municipalidades de la región de La Araucanía: Cholchol, Curarrehue, Renaico y Saavedra.

El cuestionamiento apuntó a la participación tanto de funcionarios municipales como de concejales, en seminarios y capacitaciones entre 2022 y 2023 en Israel, Colombia y Cuba.

La Contraloría precisó que ninguno de los municipios pudo justificar las razones para designar a los asistentes de cada viaje, y que no existieron antecedentes que permitan acreditar que dichas capacitaciones tuvieran “algún resultado concreto en beneficio de la comunidad”.

Una resolución similar tuvo el ente contralor en septiembre, cuando publicó un informe cuestionando la participación de concejales de Rancagua en capacitaciones nacionales e internacionales, realizadas entre 2022 y 2024.

La Contraloría detalló que no se acreditaron los motivos de la Municipalidad de Rancagua para considerar que dichas pasantías tengan relación directa con las funciones que le competen a los concejales, “ni se enmarquen en materias respecto de las cuales dichos personeros deben pronunciarse”.

“Puede ser que los concejales adquieran determinados conocimientos, pero en sus roles como fiscalizadores, como personas que tienen roles bastante acotados también establecidos por la ley, el poder estudiar estas materias u otras más allá fuera del país no tiene mucho sentido”, concluyó Precht.

