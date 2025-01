Alcalde de Temuco retoma funciones y responde a denuncia de violación: "No he cometido ningún delito y no tengo nada que ocultar"

02 en. 2025 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, volvió a sus funciones tras una licencia médica y en su llegada al municipio respondió por la denuncia presentada en su contra por una funcionaria municipal por delitos de abuso sexual y violación.

El jefe comunal aseguró que no sabe quién es la denunciante ni cuál es la tipificación del delito por el que se le acusa, y afirmó que no ha cometido ningún ilícito.

¿Qué dijo el alcalde de Temuco sobre la denuncia en su contra?

Neira sostuvo que "la situación que estoy viviendo la conocí a través de los medios de comunicación. Lógicamente, es una situación que estamos trabajando con mis equipos".

"Yo inmediatamente le dije a mi abogado particular que nos colocamos a disposición del Ministerio Público, de la justicia, ante esta acusación, de la cual nosotros no tenemos conocimiento, porque este tipo de causas son confidenciales, reservadas. Yo aún no tengo conocimientos de la denuncia propiamente tal. Nosotros vamos a esperar que la justicia hable", aseguró.

"Tengo que comunicar y decir, mirando siempre de frente, que yo no he cometido ningún delito y que no tengo nada que ocultar", agregó.

"No han sido los mejores momentos de mi vida"

Al ser consultado sobre cómo ha enfrentado la denuncia, indicó que "en un inicio fue bastante complicado, no es una situación que uno quisiera vivir, no han sido los mejores momentos de mi vida, tengo que decirlo. Pero hoy día tengo la tranquilidad y también tengo que tener la templanza y la prudencia para tener un camino a la justicia que me permita demostrar que no he cometido ningún delito y que no tengo nada que ocultar, como he manifestado".

Asimismo, reiteró que "no tenemos ninguna información al respecto (de la denuncia). No tengo ninguna información ni de qué tipo de delito se me acusa, quién es la denunciante, ni tampoco los detalles. Por tanto, hoy día estamos a la espera de lo que corresponde en estos casos".

De todos modos, dijo que "la inocencia la determinan los estamentos de la justicia. Lo que yo puedo decir, con mi fuero intento, es que no he cometido ningún delito y que no tengo nada que ocultar".

"Este alcalde sigue en sus funciones"

Neira recalcó que "yo tengo un mandato, por eso hoy día he retornado a mis funciones como alcalde, porque me corresponde seguir trabajando por nuestra ciudad, por los proyectos que tenemos planificados, por los sueños de las personas que viven en esta hermosa ciudad de Temuco. El mensaje es que este alcalde sigue en sus funciones porque tiene un mandato democrático por parte de la ciudad de Temuco".

"El apoyo de mi familia, el apoyo de muchas autoridades que me han llamado, el apoyo del ciudadano de a pie, me han levantado con mucho ánimo para retomar mis autoridades, seguir trabajando por Temuco y demostrar lo que tenga que demostrar, porque es la justicia la que tiene que hablar", expresó.

Al ser consultado sobre si se podría tratar de una maquinación policía, respondió que "yo no tengo información al respecto, uno no puede descartar nada en la vida, pero lógicamente esperamos que todo se solucione y sigamos avanzando".

