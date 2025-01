Madre acusa posible caso de bullying: Niña de 12 años resultó con quemaduras tras experimento de ciencias

01 en. 2025 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

Una niña de 12 años resultó con quemaduras mientras realizaban un experimento de ciencias en el Colegio Inmaculada de Lourdes ubicado en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Según consignó el diario La Estrella de Valparaíso, el hecho ocurrió el pasado 14 de noviembre, cuando la estudiante de sexto básico sufrió quemaduras en sus manos, cara, tórax y cuello.

Madre acusa posible caso de bullying

Paola Gutiérrez, madre de la niña, relató que los alumnos estaban realizando un experimento para cambiar el estado de la materia. “Para ello, algunos usaban, por ejemplo, maicena con agua. En ese contexto, hasta lo que pudimos investigar, una compañera llamó a mi hija para que viera el experimento que había realizado ella, sin la supervisión de un profesor”, detalló.

“Utilizando implementos que tenía, ella tenía la intención de generar una explosión. La primera vez no le funcionó, por lo que agregó más alcohol a esta mezcla, hasta que explotó”, mencionó.

En esta línea, la madre de la estudiante recalcó que “aquí lo más grave es que no había supervisión, porque el profesor no se dio cuenta hasta que los niños se comenzaron a alterar, a pedir ayuda. Era un profesor de más de 40 alumnos y el laboratorio no tenía ninguna medida de seguridad”.

Las quemaduras que sufrió la estudiante “fueron graves, tanto así que tuvo que permanecer casi un mes hospitalizada, cinco días en la UCI y cinco veces en pabellón, una de estas para poner injertos en los lugares donde tenía sus heridas más grandes y profundas”.

“Le dieron de alta el 12 diciembre y estamos ahora en tratamiento en Coaniquem para sus curaciones”, indicó Gutiérrez.

La madre ha tomado todas las acciones necesarias para descubrir qué pasó el día de la explosión, ya que no descarta un posible caso de bullying. “Mientras el colegio, el profesor responsable y la niña que realizó este acto estén impunes, realizando sus vidas de forma normal, manteniendo sus rutinas cotidianas, nosotros estamos resguardados para proteger sus heridas”, subrayó.

En tanto, la Superintendencia de Educación reveló al medio citado que recibieron una denuncia que fue “catalogada como crítica y se procedió a fiscalizar de inmediato el establecimiento educacional”.

Durante la visita, “se constataron hechos que podrían constituir infracciones a la normativa, por lo cual se instruyó un Proceso Administrativo Sancionatorio en contra del colegio”

¿Qué hacer en caso de sufrir bullying? En Chile el bullying está penado por la ley N° 21.013, la cual sanciona las conductas que atenten contra la integridad física y psíquica en niños, niñas y adolescentes, pero que no sean constitutivas de lesiones (no dejan lesiones físicas visibles) ejecutadas fuera del contexto familiar. Si sufres o conoces a alguien que está padeciendo de bullying, puedes denunciar en las policías y fiscalía, pero también puedes hacerlo en el colegio, para que las autoridades tomen las medidas necesarias para protegerte.



La Fiscalía Nacional recomienda que para denunciar apóyate en tu familia o el adulto que te cuida, de manera que te acompañe y te dé seguridad.

