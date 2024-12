Cathy Barriga arremete de nuevo contra Tomás Vodanovic al volver a la cárcel: Lo trató de "misógino"

26 dic. 2024 - 17:41 hrs.

La exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga volvió a prisión preventiva este jueves, tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total. En su llegada a la cárcel de mujeres de San Miguel, Barriga fue consultada sobre su impresión del actual jefe comunal, Tomás Vodanovic, a quien ya había criticado tras salir de prisión el pasado 18 de diciembre.

"Sigan haciéndole publicidad a un misógino", fue la respuesta de Barriga esta jornada antes de entrar nuevamente a la cárcel, término con el que se denomina a las personas que odian a las mujeres.

¿Cómo fue el regreso de Cathy Barriga a la cárcel?

Quien la acompañó hasta el centro penitenciario fue su esposo, el diputado Joaquín Lavín, quien manifestó que "es increíble que una persona inocente tenga que pasar por esta situación".

Barriga debió volver a la cárcel luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara la tarde de este jueves el arresto domiciliario total al que estaba sujeta a raíz de la investigación en su contra por delitos de corrupción que habría cometido cuando era alcaldesa de Maipú.

En el fallo emitido por el tribunal de alzada se lee que "respecto de la necesidad de cautela (...) teniendo en consideración el número, naturaleza, gravedad de los delitos por los cuales se encuentra formalizada y reformalizada, la sanción legal probable y, en especial, el monto de los perjuicios hasta ahora acreditados, permiten a esta Corte estimar que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad".

Críticas contra alcalde Vodanovic

Cathy Barriga había salido de la cárcel de San Miguel el pasado 18 de diciembre, por lo que alcanzó a pasar Navidad en su casa. Ese día, cuando dejó la prisión preventiva, apuntó contra el actual alcalde de Maipú, diciendo que "hay un persecutor que se llama Tomás Vodanovic".

"Si me quieren dañar, si quieren debilitarme... acá hay una sola persona que me persigue, pero no se da cuenta de que me está haciendo mucho más fuerte", expresó.

