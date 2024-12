Nieta de María Ercira revela que recibió un audio con grave amenaza: "No tenemos ninguna medida de seguridad"

23 dic. 2024 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la aparición del reportaje de Mega Investiga que reveló nuevos detalles en la investigación del caso de María Ercira Contreras, adulta mayor de 86 años que desapareció de un restaurante en Limache hace más de siete meses, su nieta, Carla Hernández, conversó con el matinal "Mucho Gusto" y contó que recibió amenazas.

"Era un mensaje súper agresivo"

Carla explicó que como familia se sienten muy vulnerables en este caso, pues "no tenemos ninguna medida de seguridad, y el tema es que nos hemos expuesto mucho, ya que se filtró la carpeta investigativa".

En ese sentido añadió que con la información que ha trascendido respecto a la investigación "la gente saca sus propias conclusiones y la gente no tiene la carpeta completa. Entonces, sacan sus conclusiones y hay gente muy mala, muy perversa que está incluso dispuesta a hacernos daño.".

Posteriormente, la joven reveló que este mismo fin de semana fue amenazada por una mujer. "Era un mensaje (de audio por redes sociales) súper agresivo en el que me dicen: 'si te veo, va a ser superfácil reconocerte y te saco la...'", contó, para luego detallar que en el audio la estaban culpando a ella y a su familia de la desaparición de María Ercira.

La mujer que la amenazó, "dice que no es una persona normal, así como asustándome, como que está por encima de la ley", comentó Carla, quien luego confirmó que realizará la denuncia respectiva.

El cuestionamiento de Carla a Fiscalía

En el reciente reportaje de nuestro canal, el fiscal del caso, Guillermo Sánchez, afirmó que la hipótesis del caso es que la adulta mayor —que desapareció el 12 de mayo en el Fundo Las Tórtolas mientras celebraba el Día de la Madre— sufrió un accidente, por lo que descartarían participación de terceros.

Dicha versión fue cuestionada por Carla Hernández, quien aseguró que "en las declaraciones del fiscal hay contradicciones, porque si él dice que no hay indicio de participación de terceras personas, entonces, ¿por qué el juez de garantía autoriza también estas diligencias intrusivas en contra de nosotros?".

Cabe recordar que la hace unos días se reveló que Fiscalía investiga a los familiares de María Ercira e incluso la propia Carla declaró en la PDI. "El juez se equivocó en esa decisión, porque no hay absolutamente nada que nos apunte a nosotros como sospechosos. Entonces, toda la investigación me hace ruido, creo que no tiene ni pies ni cabeza. Es terrible todo lo que hemos tenido que vivir", dijo.

A raíz de ello, Carla explicó que en agosto pasado pidieron el cambio de fiscal en el caso, aunque de momento no han recibido respuesta. "Creo que sería bueno una nueva mirada de todo lo que pasó, porque además mi abuela desaparece en muy poco tiempo, desaparece en cinco minutos, ese restaurante estaba lleno ese día y hay cosas muy extrañas", complementó.

"Ella quizás tuvo un accidente, alguien se asustó, la quiso ocultar, o quizás la secuestraron. Algo pasó y no tenemos respuesta. Ya va a llegar la Navidad, imagínate, ha sido terrible", concluyó.