¿Quiénes son las "personas de interés" en la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras?

23 dic. 2024 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

El fiscal de Limache, Guillermo Sánchez, abordó en entrevista con Meganoticias lo que ha sido la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor de 86 años a quien se le perdió el rastro el 12 de mayo cuando celebraba el Día de la Madre junto a su familia, en un restaurante ubicado en el Fundo Las Tórtolas, en Limache, región de Valparaíso.

Se trata de una indagatoria que se mantuvo bajo el carácter de secreta hasta hace poco, cuando se conocieron más detalles de los peritajes que lleva adelante la Policía de Investigaciones (PDI) junto a la Fiscalía. Según señaló el persecutor, a al menos 25 personas se les ha interceptado el celular, tanto a trabajadores del fundo como a familiares de María Ercira.

¿Quiénes son las "personas de interés" en la investigación por la desaparición de María Ercira?

Además, el fiscal reveló que hay dos sujetos de interés en la investigación por tener sus celulares apagados el día de la desaparición: Maximiliano Hernández Contreras, su hijo; y Rodrigo, la pareja de Natalia, una de las nietas de María Ercira. Él también estuvo presente en el almuerzo por el Día de la Madre.

Sánchez explicó que "en el informe policial se señala como un antecedente que llama la atención de los funcionarios investigadores que coincidentemente estas dos personas mantenían sus teléfonos apagados el día que desapareció doña María Ercira. Eso puede tener múltiples explicaciones y justificaciones".

"Evidentemente, nosotros no estamos señalando que ellos sean sospechosos de alguna cosa, sino que solamente es un elemento que nos llamó la atención y por el cual se decretaron diligencias para tratar de aclarar el punto", agregó.

Con todo, el persecutor aclaró que se indaga la participación de terceros, y esta se refiere "no solamente a personas ajenas al grupo familiar, al núcleo más íntimo de doña María Ercira, sino que incluso, como ha ocurrido en otros casos, no se puede descartar en ningún caso participación también de personas más cercanas a la víctima, me refiero a familiares".

"Lamentablemente, doña María Ercira a estas alturas no se encontraría con vida"

El fiscal detalló que su hipótesis principal apunta a que María Ercira sufrió un accidente en el que pudo caer a las aguas del canal Waddington, o bien a una de las profundas quebradas que hay dentro de los 40 kilómetros de extensión del Fundo Las Tórtolas, donde también proliferan los cerros.

"Si bien es cierto que las esperanzas nunca se pierden, todos los antecedentes, y creo que también hasta los mismos familiares lo han esbozado, apuntan a que lamentablemente doña María Ercira a estas alturas no se encontraría con vida", concluyó el persecutor a cargo del caso.