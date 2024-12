Caso Monsalve: El sumario instruido por Prevención del Delito tras acercamiento de funcionarios a centro para víctimas

23 dic. 2024 - 10:30 hrs.

La Subsecretaría de Prevención del Delito se encuentra llevando a cabo una investigación sumaria a raíz de cuatro funcionarios, quienes habrían sido cercanos a la denunciante del Caso Monsalve, que acudieron a las oficinas del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD) tan solo horas antes del ingreso de la denuncia por parte de la presunta víctima.

En aquel momento, los individuos, quienes no se identificaron, solicitaron orientación respecto de cómo proceder en casos de denuncias por delitos sexuales.

Sumario de la Subsecretaría de Prevención del Delito en contra de funcionarios cercanos a denunciante de Monsalve

De acuerdo a lo informado por La Tercera, hace algunos días, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, informó a través de un oficio remitido a parlamentarios de la UDI que el pasado 2 de diciembre se dispuso la apertura de una investigación sumaria en contra de los cuatro funcionarios que serían del círculo cercano de la denunciante.

Lo anterior, debido a que tan solo unas horas antes de que la mujer ingresara la denuncia en contra de Manuel Monsalve, los cuatro trabajadores acudieron a las oficinas del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD) y solicitaron orientación respecto de cómo proceder en casos de denuncias por delitos sexuales.

En aquella oportunidad, los sumariados solo habrían solicitado antecedentes en la materia mencionada, pero no denunciaron nada en particular, ni entregaron ningún tipo de información de lo presuntamente ocurrido Monsalve. Además, tampoco se identificaron al momento de acudir a las oficinas del CAVD, por lo que no se sospecharon irregularidades en un principio por quienes los atendieron.

De esa manera, el sumario busca determinar fehacientemente si se cumplieron los protocolos o si alguno de estos funcionarios cercanos a la denunciante incumplió su deber de denunciar oportunamente. "A través de la Resolución Exenta N°2892 de fecha 2 de diciembre de 2024, de esta Subsecretaría, se ordenó instruir una investigación sumaria a objeto de determinar si existe algún tipo de responsabilidad administrativa involucrada en los hechos", reza el documento, de acuerdo a lo consignado por el medio citado.

El mismo texto, explica que "el día 14 de octubre de 2024, cerca del mediodía, concurrieron a las oficinas de Programa de Apoyo a Víctimas de Santiago, cuatro individuos adultos quienes solicitaron no registrar la atención ni entregaron datos de individualización del denunciado, de la víctima, de ellos, o datos para ser contactados con posterioridad".

"Dos de estas personas consultaron sobre el procedimiento para denunciar un delito sexual, sin entregar detalles de quién sería el denunciado. La funcionaria que los atiende les explicó en qué consiste el programa y brindó orientación referida al procedimiento de denuncia (dónde y cómo denunciar) en este tipo de delitos. Además, les informó la importancia de ingresar la denuncia cuanto antes y las medidas de resguardo necesarias para preservar las pruebas que tuvieren en su poder. Finalmente, les recomendó ingresar la denuncia en Fiscalía, entregándose la dirección de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y explicándoles que el CAVD provee atención psicológica, social y representación legal, pero que existen ciertas excepciones respecto de esta última atención", agrega.

