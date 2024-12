Hasta 39° en Navidad: Emiten alerta por "evento de Altas Temperaturas Extremas" para zonas de seis regiones del país

22 dic. 2024 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo una alerta por un "evento de Altas Temperaturas Extremas" en zonas de seis regiones del centro-sur y sur del país.

Entre la tarde del martes 24 y el miércoles 25 de diciembre, habrá máximas que fluctuarán entre los 37 y 39° C, con temperaturas que variarán dependiendo de la zona y de la región.

Según reportó la entidad, esto se debe a la condición sinóptica llamada "dorsal en altura", y se hará presente en zonas desde la región del Maule a la región de Los Lagos.

¿Cómo estarán las temperaturas por región?

Durante ambos días, en la región del Maule, específicamente, en la Cordillera Costa se percibirán entre 33 y 35° C; en el valle entre 34 y 36° C; y en la precordillera entre 35 y 37° C.

Por su parte, en el Ñuble, durante ambos días, en la Cordillera Costa se percibirán entre 34 y 36° C; en el valle entre 35 y 37° C; y en la precordillera entre 36 y 38° C.

En el Biobío, el martes 24 se percibirán en la Cordillera Costa entre 33 y 35° C; en el valle entre 34 y 36° C; y en la precordillera entre 35 y 37° C. Mientras que el miércoles 25, las temperaturas en la Cordillera Costa oscilarán entre 35 y 37° C; en el valle entre 36 y 38° C; y en la precordillera entre 37 y 39° C.

El martes 24, en la Araucanía, se percibirán en el valle entre 31 y 33° C; y en la precordillera entre 32 y 34° C. Mientras que el miércoles 25, las temperaturas en el valle oscilarán entre 34 y 36° C; y en la precordillera entre 33 y 35° C.

En tanto, en la región de Los Lagos, el martes 24 se percibirán en el litoral entre 27 y 29° C; en el valle entre 30 y 32° C; y en la precordillera entre 30 y 32° C. Mientras que el miércoles 25, las temperaturas en el litoral oscilarán entre 29 y 31° C; en el valle entre 30 y 32° C; y en la precordillera entre 31 y 33° C.

Finalmente, en Los Ríos, el miércoles 25 se percibirán en el valle entre 30 y 32° C; en la precordillera entre 29 y 31° C; en la Chiloé entre 27 y 29° C; y en la Patagonia Subandina entre 30 y 32° C.

Todo sobre El Tiempo