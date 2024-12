"Tenemos toda la fe de que ella está bien": Familia busca a menor desaparecida tras subirse a un auto en Santiago Centro

22 dic. 2024 - 12:33 hrs.

¿Qué pasó?

Rodrigo Beltrán, padre de Isidora Beltrán, menor que se encuentra desaparecida hace más de 24 horas, solicitó ayuda para dar con el paradero de la joven de 16 años.

El hombre explicó que la última vez que se vio a la menor fue a través de cámaras de seguridad en la vía pública, que la captaron subiéndose a un automóvil en Santiago Centro.

¿Qué dijo el padre de la joven desaparecida?

Rodrigo comenzó explicando que ayer "ella salió del departamento, yo no me encontraba en ese momento, había salido más temprano. En los registros de cámaras se ven dónde ella sale (...) esto fue ayer a las 10:15 horas, y había un acuerdo de tomar un vehículo de aplicación del cual todavía no tenemos la patente. Esto es en Santa Victoria con Lira".

"Tuve comunicación con ella por WhatsApp hasta las 12:22 horas, por lo visto se quedó sin batería, el celular de ella no estaba cargado, y de otra forma hemos tenido un rastreo de que ayer a las 11:14 horas estuvo cerca de Patronato, en Loreto con Dardignac. Es toda la información que tenemos", agregó.

Posteriormente, sostuvo que "lo que queremos es difundir, no queremos perder más tiempo, ya se hizo una denuncia en Carabineros ayer (...) queremos darle un mensaje a ella de que vuelva, vamos a estar bien, vamos a estar tranquilos".

Finalmente, le mandó un mensaje directamente a su hija y le dijo que "tenemos toda la fe de que ella está bien, que la queremos, la amamos, su mamá, papá, su hermano. Queremos estar con ella. No buscamos retarla, solo que ella vuelva, que esté tranquila, que cometió un error, pero todo se puede conversar (...) que la vamos a seguir buscando, pero la estamos esperando".