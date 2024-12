"Poniendo zurdos en su lugar": Milei arremete contra Boric y genera dura respuesta del Presidente

19 dic. 2024 - 17:18 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric respondió al respaldo que su par de Argentina, Javier Milei, hizo a su ministro de Economía, Luis Caputo, quien realizó polémicos dichos en los que aseguró que Chile está siendo gobernado por "un comunista que los está por hundir".

"Poniendo zurdos en su lugar", escribió en su cuenta de Twitter el jefe de Estado trasandino, al repostear una publicación sobre las declaraciones de Caputo.

¿Cuál fue la respuesta de Boric a Milei?

"Tenemos que mandar un pequeño mensaje para el otro lado de la Cordillera. Le quiero decir al señor presidente Javier Milei que yo soy presidente de Chile, y Argentina, para mí y para todos nuestros compatriotas, es un país hermano", expuso Boric durante una actividad en la región de Ñuble.

"Que la cordillera que nos funda, que los 5 mil kilómetros de frontera que compartimos, van a seguir allí cuando usted y yo nos vayamos, y que hay que tener un poquito más de humildad, porque nosotros, los presidentes, pasamos, pero las instituciones y los pueblos quedan", continuó el mandatario.

También afirmó que no se referiría "con adjetivos ni insultos hacia el presidente de Argentina, como él está acostumbrado a hacerlo. Yo prefiero hablar en positivo y contarles a ustedes, queridos vecinos, queridos campesinos, a todo Chile y también al hermano pueblo argentino, que en Chile hemos optado por fortalecer la salud pública, por fortalecer la educación pública, no destruirla, estamos invirtiendo más y valorando mucho la cultura y la ciencia".

En ese sentido, destacó que "tenemos un compromiso con seguir reduciendo la pobreza e imponer los estándares más exigentes para avanzar contra ese flagelo".

"Acá en Chile somos empáticos con quien sufre hambre, con quien sufre violencia, con quien sufre discriminación en cualquiera de sus formas. Acá en Chile hemos optado por la humanidad, no importan sus ideas, sus creencias, no importa si tiene diferencias conmigo o no. Nosotros valoramos nuestra historia y aprendemos de ella. Son los chilenos y chilenas, y argentinos y argentinas, quienes eligen qué camino recorrer", expresó.

¿Qué había dicho el ministro de Economía de Argentina?

Caputo afirmó en Radio Mitre que los países que han descuidado la "batalla cultural" hoy se encuentran en una situación "crítica". "Por ejemplo, Chile. Chile es el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza en los años 80 hasta el 2010, pero descuidó la batalla cultural".

En esa línea, reiteró que el país "la descuidó durante mucho tiempo, y hoy los gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir".

Debido a estas declaraciones, Cancillería informó que "el Secretario General de Política Exterior, embajador Rodrigo Olsen, entregó formalmente una nota de protesta al embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie, manifestando el rechazo del Gobierno de Chile a las inapropiadas e inexactas declaraciones del ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo".

