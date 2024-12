"Actué supermal, le pido disculpas a todos": El testimonio de chofer de micro que agredió a estudiantes en Valdivia

18 dic. 2024 - 19:43 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado jueves 12 de diciembre, el chofer de un microbús de la línea 20 de Valdivia, en la región de Los Ríos, protagonizó una violenta pelea con estudiantes universitarios que querían subir al medio de transporte. A casi una semana del hecho, el conductor hizo un sincero mea culpa y pidió disculpas por lo ocurrido.

En uno de los registros que se viralizó en redes sociales, se aprecia una discusión entre cuatro universitarios y el chofer del microbús. En ese contexto, el conductor es visto lanzando una patada, para luego ir en busca de un palo, con el cual habría querido agredir a los jóvenes, aunque en ese instante fue detenido por una mujer.

El inicio de la agresión

Alberto Ramírez, conductor implicado con más de 20 años en el rubro, conversó con Radio Bío Bío y se refirió a su actuar en contra de los estudiantes, el cual aseguró se produjo tras una agresión verbal que recibió de parte de los jóvenes.

“Fue el jueves 12 de diciembre, como a las 3 de la tarde, el trayecto fue de Valdivia a Niebla, en el cual tomo de pasajero a los jóvenes”, señaló de primeras el chofer. Lo que a su parecer debería haber sido un trayecto normal, dio un vuelco rotundo tras llegar al destino de los estudiantes en el muelle de Niebla.

“Ellos tocan el timbre y se baja un joven grabando, quien se pone en la puerta y un segundo joven me comienza a increpar”, aseguró. Debido a esto, el chofer relató que le solicitó a los universitarios bajarse del microbús “porque ya me estaban insultando demasiado”.

"Actué supermal. Le pido disculpas a todos"

Por otra parte, uno de los estudiantes involucrados, aseguró que el chofer se habría molestado porque estaban pagando con el pase escolar (TNE) y decidió iniciar su recorrido mientras tres de los jóvenes no habían alcanzado a subir.

Al respecto, Ramírez señaló que no se percató de que había estudiantes que quedaron abajo de la micro y señaló que el resto de los jóvenes debió avisarle para que él pudiera detener la marcha del vehículo. Posteriormente, los estudiantes habrían increpado al chofer y luego se produjo la riña entre ambas partes, la que terminó con una agresión por parte de Ramírez.

“Actué supermal. Le pido disculpas a todos porque no debí reaccionar de esa forma. Tenía que haberlos dejado y haber después mostrado otra versión de mi persona, porque yo no soy agresivo. Pero lo que gatillo todo esto fue los tantos insultos que me dieron”, mencionó el conductor, quien también informó que fue despido de su trabajo tras este altercado.