"El gobierno no ha hecho ningún anuncio": Ministra Tohá descarta amnistía para migrantes ilegales

La ministra del Interior, Carolina Tohá, reiteró la mañana de este miércoles que no habrá una amnistía para los migrantes ilegales y recalcó que la regularización acotada de los 182 mil migrantes empadronados requerirá que no tengan antecedentes penales.

"El Gobierno no ha hecho ningún anuncio"

Tohá abordó el tema en un punto de prensa con motivo de un amplio operativo en distintos puntos de la Región Metropolitana para el control de la evasión en el transporte público, actividad realizada junto a otras autoridades.

Sobre la eventual amnistía, enfatizó que "el Gobierno no ha hecho ningún anuncio. Ninguno. El Gobierno siempre ha dicho y ha mantenido su línea en este sentido, no ha cambiado en lo más mínimo, no va a haber, a diferencia de lo que pasó en la administración anterior, una amnistía general a personas irregulares en el país".

"También ha dicho que el proceso de empadronamiento no es una regularización. Y siempre ha dicho que cuando haya una regularización, el primer requisito, va a ser estar empadronado, pero no va a ser el único requisito", advirtió.

Proceso de regularizacion tendrá varios requisitos

Al respecto, anunció que el proceso de regularización "va a tener varios requisitos, uno de los cuales va a ser el empadronamiento, vas a tener que demostrar además que no tienes antecedentes penales, que tienes arraigo laboral, que tienes arraigo familiar en el país".

"Si queremos ser efectivos en la seguridad, si queremos ser efectivos con las personas que vienen a Chile a delinquir, si queremos ser efectivos con aquellos que están en nuestro país y no quieren respetar las reglas, tenemos que diferenciar ese grupo de las personas que vienen a integrarse, que vienen a trabajar, que quieren cumplir la ley", expresó.

