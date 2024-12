Cadem: Liderazgo de Matthei crece y desata la carrera por La Moneda

16 dic. 2024 - 05:15 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias entrega los resultados de la encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 15 de diciembre, la que abordó, entre sus puntos, la carrera presidencial.

Preferencia Presidencial Espontánea

Ante el siguiente planteamiento: "Con excepción del Presidente Boric, ¿Me podría decir quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile?", la figura política que lidera el listado es Evelyn Matthei, con un 26% de las preferencias.

La alcaldesa es seguida por José Antonio Kast, con un 8% de las preferencias, y Michelle Bachelet, que anota un 7% de las menciones.

Johannes Kaiser queda en el cuarto lugar con un 5%, mientras el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, llega al sondeo con un 3% de las preferencias.

Aprobación presidencial

Frente a la pregunta: "Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno?", un 62% lo desaprueba, un 29% lo aprueba, un 4% no sabe o no responde y otro 5% no aprueba ni desaprueba.

