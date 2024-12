"Vi al Joker en la muralla, me dijo 'mátalo'": Revelan relato de reo acusado de decapitar a su compañero de celda

14 dic. 2024 - 22:29 hrs.

¿Qué pasó?

Diego Valdés San Martín, reo acusado de decapitar a su compañero de celda en la cárcel de Concepción el pasado lunes 9 de diciembre, mientras se encontraba en medio de un brote psicótico, según fue informado con posterioridad.

Un día después del hecho, Valdés entregó su testimonio a un perito médico psiquiatra en que aseguró vio "al Joker en la muralla" quien supuestamente le habría dicho que acabara con la vida del otro reo.

El testimonio del reo que decapitó a su compañero de celda

De acuerdo a lo consignado por La Tercera, en su testimonio con el profesional médico señaló que "con él (la víctima), éramos amigos, nos conocimos de antes, en Arica, si vivimos varias veces juntos… en los penales".

"Al final hablamos del Joker, el bufón ese de la carta, que uno podía hacer pacto con el diablo, y temas así… estuvimos harto rato así, y él estaba armando su cama… si yo lo vi… lo vi… al Joker, en la muralla… me dijo: 'mátalo' y yo dije también le tiene que haber dicho eso mismo así que dije es él o soy yo", explicó.

Posteriormente, le dijo al médico, según el medio citado, que "nos pusimos a hablar de la Ouija, que los que jugaban eso quedaban malditos, y eso era para siempre, que sí existía el pacto con el diablo, y yo, yo venía… del 52, salí porque empecé a agredir a todos, porque estaban hablando de mí, eso fue hace como 10 días… me pegaron puñaladas, pero de verdad estaban hablando de mí, querían matarme y me decían 'oye, pero qué te pasa'".

"Ahí, con un cordón lo asfixié hasta que se murió, ruido, no hizo nada, no dijo nada… y le puse una puñalada en el corazón, y le cercené el cuello… es que era para poder hacer el pacto con el diablo, era hacer un sacrificio de sangre… como los mayas, eso de entregar los cuerpos en un sacrificio…", sostuvo respecto a cómo dio muerte al otro reo.

Además, aseguró que "tenía que invocar al diablo para que no me fuera pasar nada a mí, así que ahí escribí el 66 en la muralla y como me había mandado a decir que lo matara, yo hice eso… también hice la estrella de David igual podía servir…"