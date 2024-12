"Tenía todo planeado": Madre de reo decapitado en Concepción confirma que demandará al Estado

12 dic. 2024 - 04:03 hrs.

¿Qué pasó?

La madre de Vincent González anunció que demandará al Estado por no garantizar la seguridad al interior del penal donde su hijo fue asesinado por un compañero de celda. Además, señaló que el autor del crimen, Diego Valdés San Martín, ya había hecho una advertencia antes de concretar el homicidio.

"No está loco. Él tenía todo esto planeado, días antes dijo que iba a matar a alguien", afirmó la mujer en conversación con radio Biobío.

"Yo voy a demandar al Estado, a Gendarmería y al tipo que me quitó a mi hijo. Es imposible que no hayan escuchado nada. No hubo resguardo, se supone que él estaba en una (cárcel) de Alta Seguridad, ¿dónde está la Alta Seguridad?", interpeló la madre de González a dos días del crimen que le quitó la vida a su hijo dentro de la cárcel El Manzano, en Concepción.

La mujer además acusa que existió negligencia en el momento en que Vincent fue trasladado desde la cárcel de Acha, en Arica, en respuesta a un presunto hacinamiento de la población penal. Por esta razón, durante meses la familia presentó una serie de requerimientos -todos rechazados- para que el recluso fuera regresado a su ciudad de origen.

De hecho, para ayer miércoles 11 de diciembre estaba programada una audiencia con el fin de revisar un posible traslado de González desde Concepción a Arica, trámite para el cual el recluso había incluso contratado a un abogado.

Además de anunciar que tomará acciones legales por las responsabilidades en el asesinato de su hijo, la madre de Vincent González aseguró que existe un saldo de tres internos que han muerto en el módulo 42 dentro de los últimos tres meses.

