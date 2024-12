"Usted hizo cambio de portabilidad": Víctima de nueva estafa relata cómo perdió sus datos con "robo" de chip

14 dic. 2024 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Alerta, este sábado la víctima de una nueva estafa de sustracción de datos personales relató como delincuentes le "robaron el chip" de su celular y accedieron a sus cuentas bancarias, tras realizar una portabilidad de compañía telefónica sin que se diera cuenta.

"Robo de chip"

Según relató la víctima, que solo quiso identificarse como Erick, no se dio cuenta de la situación hasta que un día en el trabajo intentó realizar una llamada telefónica. "Traté de llamar a mi teléfono, ocupar mi teléfono para hacer la llamada y no podía (...) me dice solo emergencias", recordó.

En su hora de almuerzo, se dirigió a su compañía telefónica para verificar lo que creía era "un problema de señal", sin embargo, en dicho lugar recibió la desagradable sorpresa. "Le pregunto al encargado que me atiende y me dice: 'No, usted hizo cambio de portabilidad'", explicó.

Desde la compañía le dijeron que el tema debía solucionarse en su "nueva" empresa telefónica, en donde tuvo una tensa conversación: "Yo estaba molesto, porque ya me habían enterado de que habían entrado a mi banco, habían logrado hacer unos movimientos".

"Me estaban tratando de mover entre tres a cuatro millones de pesos. Se logró parar esto y me sacaron solamente 400 mil pesos", le contó Erick al periodista Javier Louit.

Número de serie del carnet es la "llave maestra"

En el estudio de Meganoticias, el experto en tecnología de Expertech, David Besnier, explicó que la portabilidad puede hacerse fácilmente con los datos personales, sin embargo, la "llave maestra" para realizar este fraude es el Carnet de Identidad, específicamente el número de serie del documento.

Erick dijo desconocer cómo pudieron obtener su número de serie, pero señaló que "yo había dado mis antecedentes a otro banco (...) yo había mandado fotocopia de mi carnet, pero no estoy seguro, no sé cómo entraron, ni cómo obtuvieron, ni cuándo fue que me pudieron tomar mi celular y mis antecedentes".

Por último, la víctima de este nuevo fraude denunció la poca responsabilidad de las empresas de telefonía ante situaciones como estas, ya que ninguna de las dos compañías responsables tomó con seriedad el caso que terminó con un robo de dinero.

