"Cada día es más angustiante": Familiares de amigos que llevan casi 4 meses desaparecidos se movilizan en Monte Patria

13 dic. 2024 - 11:38 hrs.

¿Qué pasó?

Ya han pasado casi cuatro meses de la desaparición de María Rojas y Julio Muñoz, dos amigos que el 26 de agosto se juntaron para compartir una cerveza y luego se les perdió el rastro en la comuna de Monte Patria, en la región de Coquimbo.

Debido a esto, sus familiares y cercanos realizaron una movilización, el pasado miércoles, en el sector de El Palqui, ubicado en la mencionada comuna, debido a que consideran haber recibido poca información por parte de las autoridades.

"Cada día es más angustiante"

De acuerdo a lo consignado por el medio local El Día, tras la manifestación, los familiares consiguieron agendar una reunión con el fiscal de Ovalle para la próxima semana, a fin de obtener mayor información respecto a la búsqueda de la pareja de amigos.

Pese a que se ha desarrollado un amplio despliegue de unidades especiales tanto de Carabineros como de la PDI, sigue trascurriendo el tiempo sin novedades que permitan dar con el paradero de María y Julio.

María y Julio (Redes sociales)

Al respecto, Paola Segovia, hermana de Julio, le dijo al medio citado que "nosotros como familia hemos estado callados este tiempo, pero estamos viendo que se están por cumplir 4 meses, y no nos han dado ningún informe por el caso de mi hermano, nosotros queremos saber qué está pasando, no queremos que este caso sea cerrado, por eso organizamos esta protesta".

En cuanto a la movilización, detalló que "participaron familiares, amigos y vecinos, ya que mi hermano era un huaso muy querido acá en El Palqui, si la gente necesitaba algo, él siempre ayudaba, por eso tuvimos mucho apoyo".

Posteriormente, Paola aludió a que "ahora nos dieron una hora para reunirnos con el fiscal, eso nos da esperanza para obtener alguna pista", sin embargo, subrayó que "como familia ya no tenemos palabras, cada día se hace más angustiante, nuestros corazones están destruidos, no entendemos cómo se pueden desaparecer dos personas sin dejar una pista. Esto no puede estar pasando en un pueblo en donde todos se conocen, no es una ciudad grande como Santiago, estamos hablando de un pueblo pequeño".