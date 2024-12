"Se la llevaron para el sur": Los desconocidos mensajes que recibió la familia de María Ercira

12 dic. 2024 - 15:56 hrs.

¿Qué pasó?

La familia de María Ercira, adulta mayor que desapareció el pasado 12 de mayo en el Fundo Las Tórtolas en Limache, región de Valparaíso, dio a conocer que habrían recibido una serie de mensajes en los que el remitente apunta que la tesis del secuestro podría explicar lo que había ocurrido.

Si bien los mensajes fueron enviados el pasado mes de septiembre, aún no son parte de la investigación, debido a que no han sido entregados a la Fiscalía.

Los mensajes que recibió la familia de Marcía Ercira

De acuerdo a La Tercera, a las 17:20 horas del 28 de septiembre un número desconocido se contactó por WhatsApp con un familiar de María Ercira. El remitente era un hombre que dijo trabajar en el lugar donde desapareció la adulta mayor cuando se encontraba celebrando el Día de la Madre.

"Sé que ha pasado tiempo, pero esto no ha sido fácil para nosotros como trabajadores, pero no soporto más esta angustia de tener que vivir callado por miedo que le hagan daño a mi familia", comenzó diciendo el contacto que supuestamente se registraba como una organización local.

Luego apuntó al jefe del local: "Es él que nos tiene amenazados a todos si hablamos o llamamos a alguien, nos va a echar del trabajo y nuestras familias van a sufrir por haber hablado". Además, afirmó que a María Ercira "se la llevaron para el sur en Puerto Montt" por órdenes de un hombre que dirige el restaurante.

Le habrían pedido deshacerse de los videos de las cámaras de seguridad

El contacto aseguró que le habían pedido "deshacerme de las imágenes de cámaras" e insistió en que lo están amenazando para que no revele nada de lo ocurrido. También dijo que se trataba de algo planeado, e incluso relacionó a funcionarios policiales con los supuestos responsables, pidiendo "desconfiar" de ellos.

Tras la respuesta del familiar y un día después del primer mensaje, agregó: "Yo trabajo con (nombre del administrador del local) y a este matrimonio siempre los vi en cosas turbias acá en Limache, pero con esto ya fue demasiado. Cuando ustedes llegaron al restaurante yo estaba con él y recibió una llamada y le avisaron que venían ustedes con la señora".

"Se la llevaron al sur, yo estuve hasta tarde con él y escuchaba las órdenes que daba a la gente. Después le llegaban los audios y le decían que estaban en Puerto Montt, ellos son venezolanos", reiteró, sin entregar detalles de cómo haría ocurrido el supuesto secuestro y cuáles serían las motivaciones detrás de este, pese a que la conversación se extendió hasta el 1 de octubre con preguntas realizadas por el destinatario.

"Me equivoqué en hablarte"

Constantemente el contacto reiteró que se encontraba "en riesgo" y que los supuestos sujetos venezolanos habrían sido contratados para efectuar el secuestro y seguir a la familia y trabajadores del local.

El último día de conversación, el familiar de la adulta mayor insistió en hablar con el remitente, a quien también le pidió una foto desde el restaurante para creer su versión. "Después de todo no me crees. Está bien. Me equivoqué en hablarte", respondió el hombre.

Cabe señalar que durante los días de mensajes, el supuesto trabajador del restaurante le pidió no hablar sobre el chat con los investigadores, mientras que el destinatario expuso su desconfianza hacia las personas a cargo de la indagación.