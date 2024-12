"¿Nada forzado?": Abogada de Jorge Valdivia explica mensaje que exfutbolista envió a segunda denunciante

11 dic. 2024 - 11:32 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con el matinal Mucho Gusto, la abogada defensora de Jorge Valdivia, Paula Vial, se refirió a la segunda denuncia por presunta violación en contra del exjugador y comentó los videos que de manera exclusiva mostró Meganoticias sobre los hechos ocurridos la noche del jueves 17 y la madrugada del viernes 18 de octubre.

"Todo fue consentido"

La profesional explicó que Jorge "está inquieto, esperando que se pueda revisar el amparo, que ha tenido una vuelta larga, lamentablemente, porque la Corte la declaró inadmisible por una cuestión formal, entonces tenemos que ir a la Suprema para que, ojalá, acoja la apelación y recién la Corte lo pueda ver".

Vial afirmó que insisten en su tesis de que "todo fue consentido, que es lo que nosotros hemos, yo creo, satisfactoriamente logrado acreditar que así ocurrió", basándose en los registros audiovisuales que muestran los minutos previos y posteriores al supuesto delito.

"Nosotros tuvimos una larguísima audiencia de casi 10 horas con el juez de garantía, en donde él pudo ver toda la evidencia, y fuimos haciendo el contraste secuencia a secuencia de lo que la denunciante decía versus lo que se veía en las imágenes. Con esa posibilidad, él consideró que no había violación, no había falta de consentimiento ni privación de sentido", sostuvo la abogada.

¿Los hombres no están intranquilos hoy por hoy?"

La jurista fue consultada sobre la conversación por Instagram que Valdivia sostuvo con la denunciante a la mañana siguiente de la presunta violación, en la que él le preguntó si se sintió forzada u obligada con lo ocurrido en su departamento.

Vial sostuvo que su representado "quería ver realmente cómo estaba, si se sintió bien, si fue una buena noche. Se lo pregunta de una manera que a lo mejor no es la óptima, yo lo entiendo, lo comparto".

Sin embargo, cuestionó que "se ha hecho de esa frase una cuestión como si en realidad... si uno lo piensa al revés, ¿un violador pregunta 'oye, te forcé'? No tiene ningún sentido, es una pregunta que solo busca confirmar que ella se siente bien".

"Él me dijo que le preguntó porque quería estar tranquilo de que las cosas se habían dado... con una persona que recién conocía", continuó Vial, y ante la consulta de por qué podría sentirse intranquilo, respondió: "En general, el ambiente. ¿Los hombres no están intranquilos hoy por hoy?".

"Yo no voy a explicar una frase que se lee mal, pero lo que sí puedo decir es que lo que nosotros estamos planteando es que más allá de una frase, lo que ocurrió esa noche es algo absolutamente consentido y que la evidencia muestra que fue así. No es una afirmación mía, tiene que ver con los videos que existen, las inconsistencias, las declaraciones de los testigos", añadió la profesional.

Defensa cuestiona supuesto mal estado de la denunciante

Durante la conversación, Paula Vial afirmó que los videos permiten evidenciar que la denunciante no se encontraba en mal estado.

"Una persona se ve bien durante un largo periodo, en perfectas condiciones, no ebria, no drogada. (Luego) entra a un recinto privado donde no hay cámaras, que es el departamento de Jorge, está ahí un rato y vuelve a salir de nuevo grabado y también se le ve bien", señaló.

"¿Qué te dice la lógica? Que hay una continuidad en ese estado. Ella misma afirma que ella no tomó y no consumió nada en el departamento de Jorge, entonces no hay ninguna razón lógica para que aquello hubiera cambiado", sostuvo la abogada.

Según explicó, el Ministerio Público dice que la presunta violación habría ocurrido "porque ella estaba privada de sentido o él se aprovecha de su incapacidad de oponerse", sin embargo, "esto quiere decir que la denunciante debe estar en una condición que no pueda resistirse al embate sexual y eso no se ve".

Supuesta droga en el trago

La abogada también se refirió a la versión de la denunciante respecto a que Jorge Valdivia podría haber introducido alguna sustancia en su trago sin su consentimiento mientras bailaban en la discoteque de Vitacura.

"Lo relevante es que nosotros vemos en las imágenes que eso no ocurre nunca, el vaso no desaparece de la imagen ni tampoco Jorge. Yo vi toda la secuencia, son como 15 minutos (...). El vaso lo comparten tres personas, si evidentemente hubiese alguna droga, el efecto habría sido para todos", explicó Vial.

"Además, no hay ninguna oportunidad, porque ella llega con el vaso tapado, luego bailan", continuó, agregando que también la denunciante afirma "que inmediatamente de haberlo tomado siente el efecto de como si hubiera tomado 10 tragos de una, y eso no se ve en las imágenes; se le ve que sigue bailando de la misma manera".

