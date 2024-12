Video muestra brutal ataque a vendedora en Santiago: Hombre en situación de calle la apuñaló al no recibir comida

09 dic. 2024 - 12:56 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer fue víctima de un brutal ataque con arma blanca a manos de una supuesta persona en situación de calle, mientras desempeñaba sus labores habituales como vendedora en un almacén ubicado en el centro de Santiago, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso del mediodía del pasado domingo 17 de noviembre en un local emplazado en la intersección de las avenidas Ismael Valdés Vergara con Diagonal Cervantes. Hasta allí llegó un hombre a pedirle comida y, ante la negativa de la trabajadora, él la apuñaló en tres ocasiones.

El violento episodio quedó registrado en una de las cámaras de seguridad del recinto comercial. En las imágenes se ve cuando la mujer discute con el agresor y luego él regresa para atacarla con un cuchillo, por lo que un cliente debió intervenir para ayudarla.

"Ingresó este hombre de forma agresiva"

Jacqueline, quien lleva siete meses como vendedora en ese almacén, relató a Mucho Gusto cómo fueron los segundos de terror que vivió en la que debía ser una jornada de trabajo sin novedades.

"Fue terrible. Yo estaba aquí haciendo mi labor como todos los días. Y había ingresado el hombre este, de forma agresiva como siempre", comenzó señalando.

Según su experiencia, es habitual que a la tienda ingrese gente a pedir comida: "Que uno les tiene que regalar pan, que uno les tiene que dar una bebida, agua. Y muchas veces lo he hecho con personas mayores, personas que tienen algún problema de salud y no pueden".

Sin embargo, "ya un hombre así, que entró y estaba tomado, lo saqué como pude, le dije que se fuera, que no podía, que yo trabajo con una cámara, porque mi jefe está pendiente. Entonces al hombre no le gustó y se fue, diciendo palabras y cosas", añadió la mujer.

"La puñalada me desgarró el músculo"

De acuerdo a la vendedora, luego entró un cliente a comprar pan y jamón. "Cuando de repente voy a rebanar el jamón, veo que el hombre (agresor) entró corriendo y ya lo tenía encima. Me volteé asustada, y entonces el hombre me estaba dando con el cuchillo por la espalda", recordó Jacqueline.

"El cliente pudo agarrarlo y sacarlo del rincón, y el hombre se fue manoteando al señor. En ese momento sentí que el brazo se me vino, porque la puñalada que me dio me desgarró el músculo. Empecé a gritar, y vinieron personas de allá afuera a ayudarme, a darme colaboración", comentó.

Al momento del ataque, personal de Carabineros se encontraba en las inmediaciones, por lo que, tras ser alertados de lo ocurrido, concurrieron al local para socorrer a la víctima. Sin embargo, fueron los propios trabajadores del sector quienes lograron dar con el atacante.

"Lograron detenerlo", informó, agregando que ella fue llevada hasta el hospital para tratar sus heridas, las que debieron ser cerradas con sutura.