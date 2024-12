Vecinos denuncian a acosador sexual que deambula por las calles de Ñuñoa: "Mientras no viole no lo van a tomar en cuenta"

06 dic. 2024 - 21:20 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos y vecinas de la comuna de Ñuñoa han denunciado a un acosador sexual de mujeres que ha protagonizado una serie de episodios violentos en los alrededores de la estación de metro Príncipe de Gales en diferentes horas del día.

Su modus operandis es sencillo: aborda a jóvenes que caminan solas por las calles, a quienes hostiga con palabras e incluso llegando a tocarlas. Según se aprecia en videos que las propias afectadas han grabado, el hombre suele usar una polera negra y short verde.

Florencia, una de las víctimas, explicó a Meganoticias que las denuncias en contra del acosador no han tenido frutos, ya que se siguen sumando afectadas. "Mientras no me violen no lo van a tomar en cuenta, mientras no quede muerta en la calle o drogada o secuestrada no me van a tomar en cuenta", lamentó.

¿Qué dijeron las víctimas del acosador?

Florencia relató que "hace dos semanas atrás que yo andaba trabajando cerca en el sector, andaba con mis dos perros, según yo protegida, y él viene, se me acerca, y me empieza a preguntar al principio por los perros".

"Le respondo cordial, siempre manteniendo el límite y la distancia, y después empieza a preguntarme "oye, pero por dónde vives, te voy a dejar". Le dije que no, seguía insistiéndome, yo seguía avanzando. Le dije a mi pololo que había un tipo que me quería ir a dejar a la casa", agregó.

Florencia expuso que ella "seguía avanzando, intentando ignorarlo, dejarlo atrás, y en eso se me acerca y me toca el hombro diciéndome "oye, pero en serio te voy a dejar, no te preocupes". (Yo le decía) no, por favor, déjame, y en eso me vuelve a tocar, me toca la cintura y justo ahí venía mi pololo ya de frente. Se había ido corriendo arrancando".

"Puse una denuncia por abuso sexual"

Otra de las víctimas, quien no quiso entregar su nombre por precaución, indicó que "yo puse una denuncia por abuso sexual porque el sábado 9 de noviembre yo iba bajándome del metro Príncipe de Gales y de repente siento que alguien me toca la parte de atrás, toda la zona íntima. Venía corriendo detrás mío, me tocó y después siguió corriendo".

"Yo le grité, le dije que lo había identificado, que le iba a tomar una foto y que lo iba a denunciar, y él se devolvió corriendo hacia mí, muy fuerte, muy violentamente, con los brazos abiertos. Yo no sabía qué iba a hacer, así que yo en ese momento me fui corriendo", concluyó la afectada.