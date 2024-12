Abogada defensora de Jorge Valdivia: "Él está tranquilo, es una persona muy apreciada"

05 dic. 2024 - 23:27 hrs.

¿Qué pasó?

Paula Vial, la abogada defensora de Jorge Valdivia, fue parte este jueves 5 de diciembre de la Entrevista Prime de Meganoticias. En la instancia, abordó distintas aristas de la investigación por abuso sexual y violación que tiene a su representado cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Rancagua.

"Lo que el Ministerio Público está imputando y lo que por lo menos la segunda denunciante señala es que se encontraba en una situación en la que le resultaba imposible entregar su consentimiento", planteó.

Sin embargo, dijo Vial, "toda la interacción que se produce con Jorge es completamente concertada. Ahora, eso es en base a lo que se ve en las imágenes de las distintas cámaras".

La llamada de Maite Orsini a la denunciante

La abogada se refirió a la llamada que hizo la diputada Maite Orsini, expareja de Jorge Valdivia, a una de las denunciantes. "A mi me parece, desde luego, totalmente inadecuado. Ignoro las razones para que haya generado este contacto, pero sí me parece que es un problema de ella", mencionó.

Consultada por si como defensa buscarán contactarse con Orsini, aseveró que "no tiene ninguna utilidad, ella no es testigo de nada, realmente no tiene ninguna importancia para efectos de la investigación".

El exámen toxicológico a una de las víctimas

Vial abordó también el exámen que se le realizó a una de las víctimas, el cual arrojó que había benzodiazepinas en su organismo. "Lo que aparece en ese toxicológico corresponde a trazas de esta sustancia que ha sido introducida en su cuerpo con al menos 72 horas de anticipación", sostuvo.

"Las sustancias están metabolizadas en el cuerpo, hay pericias, un informe médico, un informe toxicológico al respecto", agregó. No obstante, expuso que "esto no tiene en absoluto la virtualidad de generar para nada ningún estado de letargo o de sumisión".

¿Como está Jorge Valdivia?

Sobre el estado de Valdivia, la defensora aseguró que "él está tranquilo, es una persona muy apreciada, eso es algo que de alguna manera también suaviza un poco lo que está ocurriendo, esta situación tan injusta. Pero está impaciente, está expectante de lo que pueda ocurrir en nuestro esfuerzo jurídico".

"Está con mucho ánimo, muchas fuerzas de que efectivamente se pueda llegar a la verdad, y que pueda no solo retomar su situación de libertad, sino también que esto se pueda aclarar favorablemente a él", concluyó.

