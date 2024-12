Rescatan a pescador que flotó encima de un plumavit por cerca de 5 horas en Chiloé: No sabía nadar

05 dic. 2024 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

Una historia digna de película es la que puede contar un pescador artesanal de la comuna de Quemchi, en la Isla Grande de Chiloé, región de Los Lagos, quien permaneció a la deriva en el mar durante casi cinco horas, flotando sobre una estructura de plumavit, hasta que fue rescatado por un funcionario de la Armada.

El hombre fue hallado en el mar entre las islas Aulín y Cheñío, con evidentes signos de hipotermia, todo gracias sargento segundo Álvaro Medina, patrón de la lancha de servicios regulares (LSR) Curaumilla de la Capitanía de Puerto Quemchi, destacó La Estrella de Chiloé.

Cayó en la plumavit por un fuerte dolor en el pecho

"A las 14:45 horas (del lunes) recibí un llamado desesperado de la sobrina de esta persona", comenzó contando el funcionario naval al citado medio.

La joven le contó al sargento que su tíola había llamado contándole que se estaba embarcando a un bote. Sin embargo, tras "sentir un fuerte dolor en el pecho, no se pudo embarcar y cayó encima del plumavit. Acto seguido la llamó al celular nuevamente, porque el viento y la corriente se lo estaba llevando al golfo (de Ancud)", relató Medina.

A las 15:00 horas del pasado lunes, el sargento de la Armada zarpó y ya en el mar recibió la ayuda de tres embarcaciones más que participaron en la búsqueda, "sin embargo, no se podía ver nada con el oleaje, era como buscar una tabla de surf", aseguró el funcionario, que además agregó que el pescador no sabía nadar.

Con el paso de los minutos, la preocupación creció ante los fuertes oleajes y vientos en el sector, los que podrían llevar al pescador hacia mar más abierto. En ese momento, volvió a llamar a su sobrina y luego se comunicó con el trabajador de la Armada: "Le pedí que no me cortara, que siguiera conmigo hasta que el teléfono no diera más", recordó Medina.

Armada de Chile

Llamada fue clave para encontrarlo

Gracias a esa llamada, el pescador pudo divisar la lancha y dar indicaciones de su ubicación, no obstante, en ese momento, la llamada se cortó.

"Anduvimos unos mil metros hasta que divisé algo (cerca de las 16:26 horas) y afortunadamente era él, pensó que se iba a morir, estaba muy agradecido. Creo que si no hubiera sido porque me llama al celular, no sé si lo hubiera encontrado", sinceró el sargento de la Armada.

El hombre estaba en estado de shock tras permanecer en la balsa cerca de cinco horas y se encontraba con signos de hipotermia, por lo que fue trasladado en bote a un centro de salud, en donde tras unas horas se le logró estabilizar.