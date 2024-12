Video muestra a una decena de temporeros trasladándose en el pick-up de una camioneta en Teno

03 dic. 2024 - 08:56 hrs.

¿Qué pasó?

Más de una decena de temporeros fueron captados trasladándose arriba del pick-up de una camioneta en la comuna de Teno, en la región del Maule, generando preocupación en las autoridades por una posible vulneración de sus derechos laborales.

El video, que se hizo viral y fue grabado por una persona que iba en un vehículo atrás, muestra a los trabajadores de pie, afirmándose entre ellos e, incluso, hay dos que van apoyados en el parachoques trasero, mientras el auto avanza por la cuesta El Peral.

Aunque se desconoce quiénes son y en qué empresa trabajan, de acuerdo a información preliminar serían personas de nacionalidad boliviana. Asimismo, se desconoce si la camioneta le pertenece a su empleador o simplemente fue un conductor que pasó por el lugar y se ofreció a llevarlos.

Delegado condenó el video

El delegado presidencial del Maule, Humberto Aqueveque, condenó de manera "enérgica" y "tajante" todo tipo de actividad que genere "no solo falta de seguridad, sino además el no cumplir con las condiciones laborales y previsionales de los trabajadores, no solo agrícolas, sino de cualquier área".

La autoridad afirmó que se ha tomado contacto con el director regional de la Dirección del Trabajo para establecer un plan de fiscalización que se desarrollará en el sector del puente El Peral, "en donde vamos a estar fiscalizando todos los vehículos de transporte agrícola".

"Lo que se expone es una fiscalización de oficio"

"Todo empleador tiene que proteger eficazmente la vida de sus trabajadores, y lo único que está haciendo es poner en riesgo su vida y su integridad física", explicó el abogado y académico de la Universidad Central, Neftalí Carabantes.

"Aquí a lo que se expone esta persona (empleador) es una acción de tutela y por último se expone a una clara fiscalización de oficio de parte de la inspección del trabajo, por lo que tiene que aplicarse la correspondiente multa", agregó el profesional.