"Las isapres tienen que hacer un esfuerzo": Superintendente de Salud responde a críticas por pago en cuotas de devoluciones

02 dic. 2024 - 20:22 hrs.

¿Qué pasó?

El superintendente de Salud, Víctor Torres, abordó este lunes las duras críticas contra el proceso de devolución de los dineros cobrados en exceso por las aseguradoras privadas, en el marco de la entrada en vigencia de la Ley Corta de Isapres.

El pasado 30 de noviembre venció el plazo legal para que las isapres le comunicaran a sus afiliados sobre el monto y plan para devolver lo que les adeudan, y fueron precisamente estos correos electrónicos los que comenzaron a generar cuestionamientos transversales.

Con cerca de 700 mil afiliados que deben recibir devoluciones, no fueron pocos los que salieron a expresar su molestia por el sistema de pago incluido en la Ley Corta que les permite a las aseguradoras devolver lo adeudado en hasta 156 meses (13 años). En vista de la medida, algunos afectados recibirán mínimas cuotas, de incluso $300 mensuales.

¿Qué dijo el superintendente de Salud por la Ley Corta de Isapres?

"Era peor aún el escenario si es que no hubiese existido la ley", dijo el superintendente de Salud en entrevista con 24 Horas. "Nada impide que las aseguradoras busquen alternativas para mejorar estos pagos, siempre y cuando tengan la capacidad financiera para hacerlo", agregó. "La ley dice hasta 13 años, no puede ser peor que eso, pero sí puede ser mejor".

"Esta fue la fórmula posible. Si la ley no cumplía con la posibilidad de darle sostenibilidad al sistema, las isapres hubiesen caído todas en intervención y hoy día estaríamos en el peor de los mundos, porque nosotros como Superintendencia no teníamos la capacidad para poder intervenir seis o siete isapres de manera conjunta. Habría habido problemas en la continuidad de las prestaciones y además no se habría podido pagar la deuda", sumó.

"Las isapres tienen que hacer un esfuerzo"

Torres sostuvo que las isapres "tienen que encontrar algunas alternativas que les permita mejorar estas condiciones, porque nada se los impide, siempre y cuando haya caja para ello, y para eso puede haber aumento de capital. Hay una serie de elementos que creo que las isapres tienen que tratar de buscar para solucionar esto".

"Nadie pudo imaginar cómo iba a ser la bajada individual, porque nadie podría saber anticipadamente cuál era el máximo de deuda con cada una de las personas y en cuántas cuotas la iba a ofertar la isapre. Hay montos que de verdad son bastante complejos y nadie imaginó que iban a haber montos de esa envergadura. Creemos que aquí las isapres tienen que hacer un esfuerzo para poder mejorar aquello", zanjó.

