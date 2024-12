Hasta $300 en 156 cuotas: Ministra Jara califica como "burla" el proceso de devolución de las Isapres

02 dic. 2024 - 11:35 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, criticó duramente el sistema de devolución de los dineros cobrados en exceso por la Isapres, en el marco de la entrada en vigencia de la ley corta, afirmando que lo visto en estos días "sin duda parece una burla".

El pasado 30 de noviembre venció el plazo legal para que las administradoras de seguros comunicaran a sus afiliados sobre el monto y plan de devolución, y fue precisamente esta información la que generó cuestionamientos transversales.

Y es que, con cerca de 700 mil personas que recibirían los pagos, varios han expresado su molestia por el plan que ha permitido a las Isapres hacer devoluciones en hasta 156 meses (13 años), por lo que algunos afiliados recibirán, incluso, hasta 300 pesos mensuales.

"Parece una burla"

En conversación con Cooperativa, Jeanette Jara comentó que el proceso de pagos "sin duda parece una burla", lo que a juicio de ella "es complejo" para que un sistema de seguridad social "tenga legitimidad".

De acuerdo a la secretaria de Estado, esta situación podría afectar el valor que la gente le da a la cotización y la formalidad".

"Cuando tienen respuestas, que hemos estado viendo en redes sociales, donde se devuelve una cantidad ínfima en un largo periodo de plazo, la verdad, parecen burlas a la ciudadanía", concluyó.

Previo a sus declaraciones, la autoridad había indicado al mismo medio que estaba "bien ausente del debate de la ley corta, no para sacarme el bulto, sino que, para ser sincera, entre otras cosas, porque mis tareas no me permiten dedicarme a muchas cosas más".

