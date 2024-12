"Probó el auto y se lo llevó": Supuesto comprador huyó con vehículo que estaba a la venta en El Quisco

02 dic. 2024 - 10:56 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que parecía ser la exitosa venta de un vehículo, terminó con el robo del auto en solo tres minutos. Las víctimas fueron una familia residente de la localidad de Isla Negra, comuna de El Quisco, región de Valparaíso, quienes el pasado sábado recibieron al supuesto comprador interesado en el automóvil.

El sujeto llegó al domicilio para ver el auto Suzuki SX4, solicitó probarlo en la calle y cuando hizo partir el vehículo, salió a gran velocidad y lo robó sin dejar rastro alguno, informó El Líder de San Antonio.

"Probó el auto y se lo llevó"

El automóvil había sido publicado por Internet en una plataforma de compraventa y aquel sábado, tres interesados en el vehículo llegaron a verlo. La cuarta persona fue el delincuente, quien según el registro de las cámaras de seguridad de la vivienda, llegó a las 13:22 horas.

El hombre se contactó por mensajes y fue como un eventual comprador. "Me dijo que no conocía mucho Isla Negra y que estaba en las cercanías. Se identificó diciendo que llevaba una chaqueta roja y me pidió la ubicación de nuestra casa", explicó al citado medio una de las afectadas, quien prefirió no dar su nombre.

Al llegar a la vivienda, el padre de la víctima recibió al individuo y le mostró el auto. En ese momento, con una naturalidad asombrosa, el sujeto se subió al auto para "probarlo" y lo robó sin mirar atrás, cuando el reloj marcaba las 13:25 horas, es decir, apenas tres minutos después de llegar.

"Fue todo tan rápido. Entró, habló con mi papá, probaron el auto y se lo llevó. Fue todo increíblemente calculado", aseguró la víctima.

Los intentaron estafar después

La pesadilla para esta familia no quedó ahí, ya que tras publicar en redes sociales que les habían robado el auto patente BK-PF-75, recibieron algunos llamados falsos de personas que decían haberlo encontrado o que aseguraron que lo tenían y que lo devolverían a cambio de dinero.

Sin embargo, todo se trataba de intentos de estafas en los que la familia no cayó. Sin embargo, por ahora, continúan en la desesperada búsqueda del automóvil.

Todo sobre Policial