"Cuesta mucho pensar que la podamos encontrar viva": Nieta de María Ercira aborda fin del secreto de investigación

01 dic. 2024 - 21:31 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor que desapareció el 12 de mayo pasado, en la comuna de Limache, región de Valparaíso, mientras celebraba el Día de la Madre junto a su familia en un restaurante.

En cuanto a ella, este domingo 1 de diciembre, se levantó el secreto de investigación de la búsqueda, la cual se mantuvo secreta por un periodo de 80 días, meses en que la familia no ha tenido datos sobre sus avances.

¿Qué se dijo?

Al respecto, Carla Hernández, una de las nietas de María Ercira, señaló que "durante este proceso hemos estado más bien muy aislados por el secreto de la investigación. Nos hemos mantenido bien al margen, estamos súper ansiosos de saber noticias, expectantes de que haya algo, sin embargo, igual hemos perdido un poquito la fe".

"Hemos esperado tanto tiempo y cada vez que pensamos que vamos a encontrar algo, no hay nada. Entonces, esperamos que esta no sea una más de esas veces en la que estamos ansiosos, esperando algo, y realmente no hay nada", agregó.

En la misma línea, manifestó que "esperamos que todo este tiempo que hemos estado aisladas de la investigación sirva para algo, que este secreto tenga un propósito y que se hayan hecho todas las diligencias pendientes".

"Esperamos que de aquí salga algo que nos dé con el paradero de mi abuela, ya a estas alturas cuesta mucho pensar que la podamos encontrar viva, sin embargo, siempre la esperanza es lo último que se pierde", puntualizó.

Igualmente, manifestó que "yo personalmente no pierdo la esperanza de un milagro, y que no ocurra el panorama más aterrador, que es lo que a mí más me asusta, que es que nunca se llegue a saber que fue lo que pasó con ella".