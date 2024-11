"Si ella se bajó del auto no fue problema mío": Taxista se defiende de críticas por no prestar ayuda en Caso Monsalve

27 nov. 2024 - 22:33 hrs.

¿Qué pasó?

Mega Investiga conversó con el taxista que trasladó a Manuel Monsalve y su denunciante hasta el Hotel Panamericano, lugar en donde habría ocurrido el delito de violación que se le imputa al exsubsecretario. Se trata de un testimonio clave para reconstruir el recorrido de la noche del 22 de septiembre.

"Lo siento mucho por la chica, pero en ese momento a mí me dieron a entender que eran pareja. Si yo hubiese visto que a ella la iban a violar, créame que no lo hubiese dejado", fue parte de su relato, a propósito de las críticas que ha recibido en redes sociales por no haberle prestado ayuda a la víctima.

"Me pide ayuda, me señala que no se quería ir con él"

A las 22:38 horas, luego de salir del restaurante Aji Seco Místico, Manuel Monsalve y su denunciante caminaron durante 41 minutos por las calles del centro de Santiago. El destino era incierto, porque ambos dicen no recordar lo ocurrido.

En medio del trayecto, la mujer hizo parar a un taxi. "Me encontraba trabajando por el sector del casco histórico de Santiago. Me dirigía por calle San Francisco hacia el sur. Pasada la Alameda, a la altura del número 22, una chica que se encontraba acompañada de un sujeto me hace parar", recordó.

En su testimonio judicial, el conductor dijo que Manuel Monsalve iba vestido de negro, con gorra y lentes de sol en plena noche. Además deja en evidencia que la mujer no estaba en todos sus sentidos.

"Cuando ella me hace parar, yo me estacioné por el lado derecho de la pista. Ella cruza la calle y de manera inmediata, mete la mitad de su cuerpo por mi ventana y me intenta dar un beso, como a saludar. Me pide ayuda, señalándome que no se quería ir con el sujeto con el que estaba", comentó el taxista.

"En ese instante, ella intentó besarme en la boca, lo cual yo no acepté y le dije que si necesitaba que la ayudara se subiera al auto en el puesto del copiloto", agregó.

El trabajador indicó que cuando la mujer ya estaba con la "mitad del cuerpo por mi ventana", él la ayudó a sentarse en el copiloto. Mientras tanto, afirmó que "el sujeto con el que andaba ya se había subido al taxi por la puerta trasera, justo detrás de ella".

"Si ella se bajó del auto y no quiso seguir arriba no fue problema mío"

Una vez que comenzó el viaje, el conductor notó situaciones que le llamaron la atención. Además de la solicitud de ayuda y del mal estado de la mujer, declara que es Monsalve quien entrega la dirección del lugar a donde se debía dirigir.

"Recuerdo que la niña le decía al sujeto que estaba mal, refiriéndose a que estaba ebria y el sujeto le decía 'yo estoy peor'. La chica se notaba como si hubiera estado drogada, estaba ida", sostuvo.

Cerca de las 23:23 horas, en la intersección de las avenidas Lord Cochrane con Alonso Ovalle, el taxi se detuvo, ya que el conductor se bajó a ayudar a la mujer, quien sentía los efectos del mareo.

"Comenzó a vomitar arriba de mi taxi. El hombre se quedó en todo momento arriba del vehículo y yo me bajé a ayudar a la chica. Le abrí la puerta del copiloto y saqué unas toallas húmedas. Yo mismo limpié la cara, sus manos y parte de sus vestimentas. Estaba toda vomitada", relató el trabajador.

Minutos después, el taxi retomó su viaje hasta llegar a las cercanías del domicilio de la mujer, a eso de las 23:34 horas. El taximetro marcaba $3.500, pero Manuel Monsalve le entregó $20 mil.

"Independientemente de lo que yo cobre o lo que no cobre. Eso es independiente. Lo que pasó, lo que no pasó ya no fue problema mío. Ustedes vieron. Si ella se bajó del auto y no quiso seguir arriba del auto no fue un problema mío", dijo a Mega Investiga.

"Yo me quedé viendo si a ella la forzaban, tal como lo dije en la declaración, y no la forzaron a nada. Por ende, si no había tironeo, no había forcejeos ni nada, ¿qué iba a hacer yo? Ese día yo hice mi trabajo", agregó.

"Él la tomaba del brazo para ayudar a estabilizarla"

El conductor también se refirió a un hecho ocurrido en medio del viaje y que fue captado por una cámara de seguridad, video que posteriormente se difundió en la prensa.

En la intersección de las calles General Mackenna con Teatinos, el vehículo se detuvo y la mujer bajó, para luego proceder a cruzar la calle, como desorientada y sin percatarse que venían autos en su dirección. La arriesgada acción terminó cuando el propio Monsalve la tomó de un brazo y la llevó de regreso al automóvil.

"Ambos comenzaron a conversar. Yo me bajé del taxi y empecé a limpiarlo. Saqué las gomas del piso del copiloto y las limpié haciéndome un poco el tonto, para ver qué pasaba, porque me preocupaba un poco la chica y no sabía cómo ayudarla más", relató el testigo.

De acuerdo a su versión, en ningún momento existió un forcejeo entre ambos, ni de parte de la denunciante ni de parte del exsubsecretario. "No obstante, de repente él la tomaba del brazo, pero como para sujetar a la chica y ayudarla a estabilizarse, ya que se notaba que estaba muy ebria", acotó.

"Pasados unos minutos y mientras aún limpiaba el auto, ambos se me acercaron nuevamente. La chica nuevamente me señaló que no se quería ir con el sujeto, por lo cual le dije que se subiera al auto y yo mismo le ayudé a subir al asiento del copiloto. El hombre se sube nuevamente al asiento trasero", recordó.

"Si yo hubiese visto que a ella la iban a violar, créame que no la hubiese dejado"

Cuando abordaron por segunda vez el vehículo, Monsalve le habría dicho al taxista que estaban confundidos con la dirección y le pide que los traslade al Hotel Panamericano. El trayecto duró 20 minutos desde que lo tomaron en calle San Francisco.

Dos paradas realizó el taxi antes de llegar al hotel. En tres oportunidades la mujer le habría dicho al conductor que no quería irse con el exsubsecretario.

Ante la consulta de por qué no hizo algo al respecto, el conductor respondió que "si yo hubiese visto que a ella la iban a violar créame que no lo hubiese dejado. Pero como yo vi esa forma en que se trataron de 'cariño' y 'amor' dentro del auto, me dieron a entender que si se conocían, no vi forcejeo, ¿qué más iba a hacer yo? No me iba a poner a cuidarla. He visto tantas cosas en la noche que no tienes idea".

"Lo siento mucho por la chica. Pero en ese momento a mí me dieron a entender que eran pareja", añadió el trabajador.

A eso de las 23:49 horas, llegaron al hotel. Monsalve le pagó otros $20 mil al taxista. En esa oportunidad ocurrió otra conversación entre la víctima y la exautoridad, descrita en la declaración judicial.

"Yo me bajé nuevamente a limpiar mi vehículo y recuerdo que en la conversación que ellos tenían logré escuchar que ella le decía al sujeto que yo los acompañara al hotel. Me imagino que la chica lo decía para no estar a solas con él. Pasado unos minutos ya no los vi más en el pasaje, entendiendo que habían entrado al hotel", recordó.

"A mí me da lo mismo la gente que opina de mí"

El taxista dice que a pesar de las condiciones de la mujer, ellos siempre se trataron como una pareja y que desconocía que el hombre era el exsubsecretario. Conocedor de los peligros que se corren en la noche al trasladar pasajeros, él prefirió no involucrarse más allá.

Pese a ello, el taxista lamenta verse involucrado en este caso por estar haciendo su trabajo y asegura que en todo momento quiso ayudar.

"Yo vivo de mi trabajo diario. Tengo que estar en la calle. A mí me da lo mismo lo que la gente opine de mí. Me interesa la gente que a uno lo conozca, la misma gente aquí me conoce, entonces me da lo mismo lo que opinen", concluyó.

