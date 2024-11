"Estoy vivo de milagro": Chofer de aplicación fue amenazado con una sierra durante asalto en La Serena

27 nov. 2024 - 12:03 hrs.

¿Qué pasó?

Minutos de terror fueron los que vivió un conductor de aplicación la noche del sábado pasado, cuando a eso de las 22:00 horas, tomó a unos pasajeros, quienes lo asaltaron y amenazaron de muerte con armas de fuego, para quitarle sus pertenencias en el sector de La Antena, en La Serena, región de Coquimbo.

Los antecedentes del hecho

Todo inició cuando el chofer aceptó un viaje para cuatro pasajeros en la zona de Miramar, quienes, según su relato, iban callados durante el trayecto. Una vez que estaban por llegar a La Antena, la víctima se percató de que había otros dos individuos esperando en el destino, donde comenzó a ser agredido.

No conforme con el ataque, en cuestión de minutos uno de los agresores que esperaba afuera apareció con una sierra, con la que procedió a amenazarlo de muerte, afirmando que le cortaría el cuello, relató el afectado a Mi Radio.

"Uno de los que estaba afuera se acerca con una sierra, amenazándome con que me iban a cortar el cuello si los miraba a la cara. Eran como esas sierras que cortan fierro... En ese momento pensé en la familia, en los hijos", manifestó.

En esta línea, el conductor indicó que "también pensé en que si respondía, capaz que me corten el cuello... Me robaron todo y entre los seis me pescaron para meterme al maletero, pero no pudieron".

"Estoy vivo de milagro"

En medio del robo, el chofer, que seguía dentro del vehículo, fue lanzado hacia el exterior por los sujetos y de lejos vio cómo uno de ellos lo apuntó con un arma de fuego, por lo que temió por su vida. "Yo creo que ahí me iban a matar, porque la pistola sonó como raro, yo creo que no le dieron contacto bien y la bala nos salió. Estoy vivo de milagro", dijo.

A partir de allí, el afectado, que quedó tirado en el suelo y sin parte de sus vestimentas, debió caminar por una ruta, hasta que recibió la ayuda de un colega que conducía un vehículo de aplicación.

La detención de uno de los delincuentes

Carabineros, por su parte, señaló que se realizó la respectiva denuncia y se logró recuperar el vehículo robado por los delincuentes. Además, se pudo detener a uno de ellos, de 19 años, quien quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras dure la investigación, cuyo plazo es de 45 días.