Enviaban gente en situación de calle, fingían operativos y robaban droga: Excarabineros en prisión preventiva por tráfico

26 nov. 2024 - 16:25 hrs.

¿Qué pasó?

Con prisión preventiva quedaron 4 de los 6 carabineros del OS7 de San Felipe, región de Valparaíso, que fueron detenidos la semana pasada y que son acusados de los delitos de tráfico de drogas, obstrucción a la investigación, cohecho, sustracción, falsificación de instrumento público e infracción a la Ley de Armas, ya que portaban armamento no declarado.

La audiencia privada se realizó en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y dictaminó la máxima medida cautelar contra cuatro imputados, mientras que los otros dos quedaron detenidos en tránsito a la espera de lo que determine la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Cabe consignar que todos los funcionarios fueron desvinculados de Carabineros.

Robaban la droga que incautaban

El grupo, de ahora excarabineros, es acusado de formar una organización en la que contactaban a personas en situación de calle para que compraran drogas a terceras personas, con el objetivo luego de iniciar diligencias investigativas sin autorización de la Fiscalía.

De acuerdo a lo explicado por el fiscal SACFI Valparaíso, Maximiliano Krause, "los seis funcionarios, en a lo menos una decena de oportunidades, buscaron personas normalmente en situación de calle, les encargaban la compra de droga y luego los carabineros recibían la droga que habían comprado estas personas".

Posteriormente, llamaban a un fiscal informando que comenzarían diligencias por el caso, pero ocultaban que ya habían realizado gestiones y que habían entregado dinero a un civil para realizar la compra. El objetivo final era quedarse con parte de la droga, joyas y el dinero incautado. "Por ejemplo, si se incautaban 600 gramos, en el parte solo decían que eran 25 gramos", agregó el fiscal.

"Cuando ya estaba todo realizado, los funcionarios inventaban el procedimiento (...) cuando no encontraban droga en las diligencias, con sustancias que ellos tenían almacenada, 'cargaban' a las personas y el dinero que encontraban se lo apropiaban. Si encontraban droga, gran parte de ella no era reportada", sentenció el fiscal.

Agregaban tierra a la droga

El fiscal explicó que los cuatro sujetos que quedaron con prisión preventiva robaban la droga desde la sala de evidencia o de custodia policial, y para ocultar la diferencia que sustraían, le agregaban tierra o arena para alcanzar el mismo pesaje.

La Fiscalía también informó que se les acusa de entregar información reservada a delincuentes que cometían delitos; mientas que a uno de ellos también se le imputa la venta de licencias de conducir falsas que fueron encontradas en su domicilio.

Al respecto, el general de Carabineros, Marcelo Araya, aseguró que esto "es algo que no vamos a permitir y vamos a ser estrictos respecto al tema de la corrupción. Esperamos que no ocurran más casos de esta naturaleza, pero no lo vamos a permitir".