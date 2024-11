"¡¿Por qué?, Dios mío!": Pamela Leiva llega a su local de votación para ser vocal de mesa y entrega recomendaciones

24 nov. 2024 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

La comediante Pamela Leiva llegó este domingo a su local de votación en Puente Alto, Región Metropolitana, para cumplir su labor como vocal de mesa en esta segunda vuelta de las elecciones de gobernadores, tal como lo hizo el pasado mes de octubre.

Al llegar a su mesa correspondiente, Leiva expresó que espera que en esta ocasión el proceso sea más simple y más rápido que la vez anterior y entregó recomendaciones para las personas que vayan a votar.

Las recomendaciones de Pamela Leiva para estas elecciones

La también actriz recomendó "que la gente venga a votar temprano, con bloqueador, con agua, con paciencia, porque hoy día se va a acumular en un solo día toda la votación".

De todos modos, destacó que "es solamente una papeleta y eso lo va a hacer más rápido y más fácil de doblar, porque, perdóname, yo veía cómo los abuelitos se agarraban a combo con las papeletas dentro de la urna tratando de doblar, entonces hoy día va a ser mucho más fácil".

"¡¿Por qué?, Dios mío!"

Leiva reconoció que "hoy día no vine tan preparada como la vez anterior, pero mi mamá vive cerca, así que me va a traer desayuno, cafecito y todo".

"Voy a decir que hoy día me levanté así '¡¿por qué?, Dios mío!', pero cuando llego aquí ya se me pasa, es como cuando tenía que ir al colegio. Y ya sé que me va a tocar por lo menos cuatro o cinco períodos más", agregó.

Respecto a la hora que espera regresar a su casa, respondió: "ponle que nos vamos a ir ocho o nueve de la noche, a más tardar... Ojalá así sea, vamos a ponerle todo nuestro power para poder irnos a las ocho u ocho y media".

