"Habría que definir lo que es golpear": Hombre que agredió a conserje en Santiago entrega su versión

21 nov. 2024 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

El residente de un edificio ubicado en Santiago, Región Metropolitana, que fue grabado agrediendo a un conserje, entregó su versión de los hechos y aseguró que el trabajador estaba rayando los vehículos que se estacionaban afuera.

El ataque fue grabado por una cámara de seguridad del inmueble que captó el momento exacto en que el hombre se acerca al sector de la conserjería para darle una cachetada en la nuca y ahorcar al trabajador.

La versión del residente que agredió a conserje de edificio

"Habría que definir lo que es golpear", afirmó el hombre a la prensa. Al ser consultado sobre el golpe en la nuca, respondió: "Ah, sí, como los niños dicen, una 'paipa'".

"Lo que no se ve es lo que él dice antes: 'Mientras se sigan estacionando van a seguir apareciendo los autos rayados'. Esto se lo dice a otro vecino", afirmó.

Ante la consulta de si esto es motivo para cometer la agresión, señaló que "no estoy justificando nada, estoy diciendo que en el momento, en el calor de los hechos, uno se molesta. No justifica nada, ni la conducta de él, ni la conducta mía, eso lo sancionará la justicia. Pero lo que no se puede permitir es que exista un grado de impunidad sobre esto y que más encima se rían en tu cara". "Yo creo que aquí hay una cuestión que no es unilateral, porque él insulta y provoca".

Residente desmiente amenazas de muerte a conserje

"Es mentira que lo golpeé", aseveró, desmintiendo haber realizado amenazas al conserje, como lo había indicado en su versión el trabajador. "De a dónde lo voy a matar. Yo tengo 63 años, no voy a andar matando gente".

Sobre el cacho que habría utilizado para la agresión, explicó que "se lo intenté quitar de la mano, porque él se lo quería apropiar". Asimismo, descartó haber tenido un altercado similar con otro conserje.

Acusa rayados de auto

El residente indicó que "es mentira lo que dijo (el conserje) de que rayaron un auto mío, son siete autos los rayados... y no es una rayita, es harta raya".

De acuerdo a su relato, debido a los daños de los vehículos, un vecino puso una cámara y en las imágenes "se ve a este señor pasar y se escucha con audio la raya del auto".

"Entonces, se le increpa por eso: 'Qué te pasa, está mal de la cabeza, cómo hace como cabro chico rayando esas cosas', y él responde 'síguete estacionando donde no corresponde y te va a seguir pasando lo mismo'. Usted entenderá que yo seré adulto mayor, pero tengo mi genio, era muy tarde y las rayas constituyen sobre $700 mil... Entonces, esas cuestiones me molestaron", afirmó.