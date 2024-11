"Me empuja y me empieza a ahorcar": Habla conserje que fue agredido por residente en edificio de Santiago

21 nov. 2024 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves conversó con Meganoticias un conserje que fue agredido por parte de un residente de un edificio ubicado en Santiago. La violenta acción se habría generado luego de que el agresor lo acusara de dañar su vehículo.

El ataque fue grabado en una cámara de seguridad del inmueble, que captó el momento exacto en que el hombre se acerca al sector de la conserjería para darle una cachetada en la nuca y ahorcarlo.

La víctima, que no quiso mostrar su rostro por seguridad, entregó su versión y dijo que la situación sucedió el domingo recién pasado, cuando estaba de turno.

"Me golpea en la cabeza"

En primera instancia, el conserje sostuvo que el residente "llega y me empieza a increpar. Son 15 minutos en que me increpa y diciendo que le rayé el auto y le robé unos espejos de su vehículo. Él tiene varios vehículos acá, pero no es tema mío".

"Como yo no le presto la atención que él exige, me indica que va a pasar y me va a pegar. Que me va a sacar del trabajo. Yo no le di importancia, pero entra y me golpea en la cabeza. Me paro y le digo que salga y me dice puros improperios. Me empuja, se pone más agresivo y me caigo. Me empieza a ahorcar", agregó.

"Me pongo a forcejear con él y como vio que estaba agotado, me decía 'te voy a matar y te voy a cag...'. Saca un cacho (que portaba), toma mi termo y me quería agredir en la cara. Le digo que la cortara. Se da media vuelta y me grita que tuviera buena noche, burlándose", manifestó.

Además, según el conserje, poco antes el residente le había escupido en la cara al no darle la atención que exigía, por lo que debió activar el botón de pánico.

Dicho lo anterior, remarcó que "nunca había tenido algo tan fuerte acá en la torre. Yo sabía que era agresivo y que tenía muchos vehículos, pero no era tema mío".

Respecto a las medidas a tomar, el afectado señaló que la administración del edificio multaría al agresor y que ahora están analizando los pasos a seguir ante este violento episodio.

¿Qué dijo el agresor?

Meganoticias también tuvo la oportunidad de conversar con el agresor, quien sostuvo que antes había recibido una provocación del conserje, en la cual le dijo, presuntamente, que si seguía estacionando, iban a seguir apareciendo autos rayados: "Yo sospecho que entre la administración y este señor hay una especie de colusión".

En cuanto a los presuntos rayados de autos, el hombre agregó que "aquí transita toda la gente de la universidad y para mucha gente está abierto. Uno no puede acusar a nadie. Es mentira lo que dijo que rayaron un auto mío".

