Revelan que Jorge Valdivia habló por WhatsApp con Maite Orsini mientras estaba con una de las denunciantes

20 nov. 2024 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Metropolitana Oriente reveló que mientras Jorge Valdivia se encontraba con una de las denunciantes que lo acusa de violación, conversó con su expareja, la diputada Maite Orsini, a través de mensajes de WhatsApp.

Esta información se conoció después del testimonio reservado que la parlamentaria entregó al Ministerio Público en el marco de la investigación en contra del exfutbolista.

"Nos ayuda a una cronología de tiempo"

En entrevista con Radio Universo, la vocera de la Fiscalía Regional, la abogada Pamela Valdés, destacó que la declaración entregada por Orsini en calidad de testigo sirvió para reforzar las tesis del ente persecutor en contra del imputado.

"El testimonio de ella es reservado, pero lo que sí puedo señalar es que nos ayuda a una cronología de tiempo", explicó la profesional.

Valdés sostuvo en la entrevista que Valdivia "conversa con la diputada, conversa por mensajes de WhatsApp mientras está con una de las víctimas" y que eso "da cuenta de efectivamente una cronología”.

La abogada cuestionó: "¿Una persona que está con sentido no va a decir, 'oye, estás hablando con tu ex'. Entonces, eso refuerza nuestra tesis".

Al ser consultada sobre si Valdivia le escribió a su expareja mientras estaba teniendo relaciones sexuales no consentidas con otra persona, Valdés respondió: "Eso es. Eso lo dijo el fiscal, efectivamente", y añadió que "por lo tanto, sí existen antecedentes para fundar las dos causas".

Fiscalía sostiene que existe un patrón de conducta

"Hay dos víctimas que no se conocen, dos mujeres muy atractivas. Ninguna relación entre sí", declaró la abogada durante la entrevista, descartando que existiese una posible coordinación previa entre las dos denunciantes.

Valdés, además, recalcó que existe un patrón de conducta en los dos casos: "Acá hay alcohol, hay salida, no hay una relación previa, no tienen una relación sentimental, no son pareja. Previa fiesta, o a juntarse para beber alcohol, esto termina en una relación sexual casual".

Asimismo, sostuvo que "ambas víctimas tienen lesiones. Es efectivamente extraño que tengan las dos lesiones en las extremidades. Una tiene también lesiones en el cuello (...). La verdad es que en el fondo da cuenta que efectivamente aquí hubo fuerza, hubo presión".

