Mujer que agredió a conductor de aplicación presenta denuncia por amenazas

18 nov. 2024 - 07:34 hrs.

¿Qué pasó?

La pasajera, que se viralizó en redes sociales por agredir a un conductor de aplicación, este lunes llegó hasta la Tercera Comisaría de Santiago para interponer una denuncia por amenazas. Cabe recordar que la agresión que fue física y verbal quedó registrado en un video que fue difundido en internet.

La denuncia apunta hacia las amenazas que la mujer estaría recibiendo a través de las redes luego de que el registro audiovisual fuera viralizado.

¿Qué se sabe de la agresión al conductor de aplicación?

El ataque se produjo el pasado jueves luego que el conductor, de nacionalidad venezolana, le solicitara a la mujer que se sentara como copiloto, con el objetivo de evitar que le quitaran su vehículo si es que era fiscalizado. Esto despertó la furia de la pasajera, quien, incluso, amenazó con denunciarlo por acoso sexual.

"Yo llegué al destino a buscar a la persona y ahí la recogí, le dije que si se podía sentar en la parte de adelante por el tema de que estas aplicaciones no son permitidas. Y se montó y me estaba diciendo groserías, no sé qué le pasaba a ella", relató a Meganoticias el trabajador agredido, Deivis Agüero.

"Llévame. Voy a llamar a Carabineros por acoso sexual. Usted me está tratando mal. Ya es hue... que los venezolanos hagan las hue... que quieran", le dijo la mujer al conductor, según se puede escuchar en el registro audiovisual. "Váyase a su país a delinquir, mejor", agregó.

Conductor interpuso una denuncia en la PDI

Pero la pasajera no solo lo agredió verbalmente, sino que le dio golpes en al menos dos oportunidades. Pese a ello, Deivis optó por no reaccionar.

Este viernes, el conductor interpuso una denuncia en contra de la joven ante la Policía de Investigaciones (PDI).