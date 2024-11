Van Klaveren por declaración del Presidente Boric en Caso Monsalve: "Fue absolutamente transparente"

17 nov. 2024 - 20:04 hrs.

¿Qué pasó?

Desde Brasil, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, abordó la filtración de la declaración que hizo el Presidente Gabriel Boric en forma voluntaria ante los fiscales de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte el pasado 29 de octubre, en el marco de la investigación por delitos sexuales contra Manuel Monsalve.

El contenido de la declaración quedó al descubierto este domingo, tras ser publicado por The Clinic. "Monsalve me insistió que no recordaba nada, y me dijo que por eso la contactó a ella para preguntarle si ella recordaba, a lo que ella habría dicho que tampoco", habría sido una de las frases del Mandatario ante los persecutores.

"Monsalve me señaló también que estaba preocupado por si lo habían drogado o algo similar", habría señalado en la misma línea el Jefe de Estado aquel día, en su despacho en La Moneda.

¿Qué dijo el canciller sobre la declaración de Boric?

Desde Río de Janeiro, Brasil, donde se encuentra junto al Presidente Boric por la cumbre del G20, van Klaveren sostuvo que "en primer lugar, el Presidente Boric está muy tranquilo".

"En segundo lugar, el Presidente Boric hizo su declaración como la haría cualquier ciudadano. Él está sometido a la ley y lo entiende perfectamente bien, como cualquier otro ciudadano", agregó al respecto el canciller.

Van Klaveren concluyó indicando que "en Chile hay un Estado de Derecho, las instituciones están funcionando, y la declaración es una declaración absolutamente transparente que, por lo demás, es coincidente con lo que se ha dicho en público".

